Relembre histórico entre Corinthians e Estudiantes, que vão se enfrentar pela Sul-Americana

O Corinthians se classificou diante do Newell’s Old Boys com um empate na última terça-feira (08) e agora conheceu seu adversário na fase de quartas de finais da Copa Sul-Americana que será o Estudiantes La Plata, time argentino que se classificou após bater o Goiás por 5 a 0 no placar agregado.

A equipe argentina foi o melhor segundo colocado na fase de grupos e tem alguns nomes conhecidos da torcida corinthiana como o atacante Mauro Boselli, ex-jogador do Timão, além do experiente Andujar, goleiro de 40 anos, e Pablo Piatti atacante que passou por Valencia outros times do futebol espanhol.

Vale lembrar que os argentinos disputaram 20 jogos em sua própria casa nesta temporada e sofreram apenas duas derrotas, ainda nos meses de janeiro e fevereiro, ou seja, mais de seis meses sem serem derrotados em casa.

O calendário feito antecipadamente pela Conmebol, indica que os confrontos entre Corinthians e Estudiantes acontecem entre os dias 21 e 30 de agosto. Maiores detalhes sobre as partidas serão divulgados em breve pela entidade. No entanto, segundo divulgado pelo perfil oficial do torneio, o jogo de ida acontece em Itaquera e o da volta está marcado para ocorrer em La Plata.

Histórico de confrontos entre Corinthians e Estudiantes

As duas equipes já se enfrentaram três vezes durante toda a história. Os dois próximos confrontos, no entanto, serão os primeiros embates oficiais, já que todos os encontros até aqui foram amistosos.

O Timão venceu as três partidas contra o adversário. O primeiro duelo aconteceu em 1936, enquanto o mais recente aconteceu em 2009. O outro encontro foi promovido no ano de 1982. Ao todo, o Corinthians balançou as redes em sete oportunidades e sofreu apenas um gol.

Corinthians 5 x 1 Estudiantes - 17/01/2009 - Amistosos 2009

Corinthians 1 x 0 Estudiantes - 21/01/1982 - Amistosos 1982

Corinthians 1 x 0 Estudiantes - 26/01/1936 - Amistosos 1936