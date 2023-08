Adversário do Flamengo, Olimpia tem aproveitamento mediano jogando em casa na temporada

Na noite da quinta-feira (10) às 21h, no tradicional Defensores de Chaco, Olimpia e Flamengo decidirão quem irá enfrentar o Fluminense nas quartas de finais da Copa Libertadores da América.

O rubro-negro, por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, pode empatar para se classificar diretamente nos 90 minutos, ou até perder por 1 gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Vitória dos paraguaios por 2 ou mais gols de diferença garante o Olimpia nas quartas.

Estádio lotado, mas aproveitamento não é animador

Depois da importante vitória, em casa, sobre o Guarani por 5 a 3, no domingo (06), o alvinegro paraguaio chega com a confiança em alta para buscar uma virada heroica em cima do atual campeão da América.

O Olimpia, na manhã desta quarta-feira (09), anunciou, em suas redes sociais, que os ingressos para a partida contra o Flamengo foram esgotados, ou seja, o duelo receberá mais de 40 mil torcedores.

Apesar de atuar em um dos estádios mais temidos da América do Sul, o Decano não tem conquistado resultados expressivos jogando diante de sua torcida na atual temporada. São 17 jogos como mandante, apenas 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, totalizando um aproveitamento mediano de 47%.

No entanto, na fase de grupos da Libertadores, o Olimpia venceu todas as 3 partidas que disputou em casa.

Estádio já passou por reforma e perdeu parte da capacidade máxima

Em 1998, o Defensores del Chaco, passou por reformas para receber partidas da Copa América de 1999 e das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002 e teve sua capacidade máxima diminuída de 50 mil torcedores para pouco mais de 42 mil. Desde então, o estádio inaugurado em 1917 segue passando rotineiramente por ajustes para se adequar as exigências da FIFA.

Flamengo tem motivos para se animar

O Flamengo possui bom retrospecto por lá em partidas contra Cerro Porteño e Olimpia. No total são 12 partidas, 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, e um aproveitamento de 61%.

Gabigol, maior artilheiro brasileiro da Libertadores, tem o Olímpia como maior vítima na competição. O camisa 10 da Gávea balançou as redes 4 vezes contra o Decano e pode ampliar a marca se voltar a marcar.