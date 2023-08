Armando Evangelista enaltece torcida do Goiás após eliminação: “Nos apoiaram do início ao fim”

Na noite desta quarta-feira (9), a equipe do Goiás, comandada por Armando Evangelista, foi derrotada para o Estudiantes por 2 a 0 e consequentemente eliminada da Copa Sul-Americana nas oitavas de final da Competição. A partida de volta foi realizada no Estádio Serra Dourada, tendo finalizado o placar agregado em 5 a 0 para os argentinos.

Torcedores Fiéis

Após a dura derrota em casa, o treinador Armando começou os seus depoimentos enaltecendo e muito a torcida esmeraldina, que compareceu em peso no confronto, com 34.337 torcedores presentes e apoiou do início ao fim.

“Em um jogo difícil, em que eles sabiam que era difícil, e não deixaram de comparecer, vieram em massa ao estádio, nos apoiaram do primeiro ao último minuto, puxavam a equipe a todo momento, então tenho que deixar meu muito obrigado, precisávamos muito deles e hoje aquilo que eles fizeram é de se agradecer muito.”

E Agora?

Foto:Divulgação/Goiás

O comandante também comentou a respeito do sentimento que fica para o torcedor do Verdão da Serra, que por conta desta eliminação no torneio continental, o que resta à equipe é apenas o Brasileirão, em que o mesmo encontra-se nas últimas posições na tabela e briga constantemente contra as vagas da zona de rebaixamento da competição.

“É claro que o torcedor sai chateado, assim como nós também saímos, pois ninguém queria mais ter conseguido a vaga na próxima fase do que os nossos jogadores, diretoria, comissão técnica, ninguém queria mais do que a gente.”

“Mas também acho acima de tudo que o nosso torcedor têm de se orgulhar pela campanha que o Goiás fez na Sul-Americana, eu sei que a nossa torcida é exigente, muito ambiciosa e nós também somos, e tudo o que fizemos na partida de hoje não foi o suficiente para lhes dar alegria, e temos agora somente o Brasileirão, e todas as nossas energias vão inteiramente para ele, é um torneio extremamente difícil e precisaremos do apoio da nossa torcida mais do que nunca para podermos ir atrás do que nos propusermos.”

Seguir Trabalhando

O atacante esmeraldino, Higor, também comentou sobre o clima que se encontra o vestiário da equipe após essa dolorosa derrota e também a sua expectativa para a sequência da temporada.

“Com certeza saímos chateados, pois tinham confiança que poderíamos reverter o resultado que aconteceu na argentina (3 a 0), então nós estávamos acreditando no que foi trabalhado durante a semana, no potencial e a qualidade que o Goiás têm, nós queríamos muito a classificação, mas seguindo a linha do treinador, precisamos seguir focados no Campeonato Brasileiro e almejar coisas grandes dentro do torneio e não apenas brigar contra o rebaixamento.”

Próximo Compromisso

O Goiás volta aos gramados neste domingo (13), em que terá de enfrentar a equipe do América, no estádio Independência, ás 16h.

A partida é válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, torneio em que as duas equipes ocupam as mais baixas posições na tabela, tendo a equipe mineira na lanterna e a Goiana na décima quinta colocação