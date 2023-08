Em jogo morno, Palmeiras empata com Atlético-MG e avança na Libertadores

Classificação alviverde! O Palmeiras se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores. Apesar de um empate sem gols em jogo contra o Atlético-MG pelas oitavas, nesta quarta-feira (9), no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, o Verdão administrou a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida e que garantiu a vaga na fase seguinte para o time da Barra Funda.

Na próxima fase da Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Deportivo Pereira, da Colômbia. O Verdão se junta a Fluminense e Internacional entre os times brasileiros classificados para as quartas de final do torneio. A Conmebol marcou os jogos para os dias 23 e 30 de agosto, os horários dos jogos ainda não foram confirmados.

O jogo no Allianz

Em primeiro tempo movimentado, o Palmeiras se mostrou uma equipe superior. Os mandantes tentaram de todas as maneiras furar o ferrolho defensivo do adversário, mas com péssima mira não abriram o placar. O Galão da massa, quase não chegou ao gol de Weverton e deu apenas dois chutes.

Na segunda metade do jogo desta quarta, o time de Abel levou susto com Paulinho, mas neutralizaram os mineiros, diminuíndo o ritmo e mantendo o zero no placar para ambos os lados — Os destaques foram o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Zé Rafael.

Estatísticas alviverdes na Libertadores

O Alviverde completou 14 jogos de invencibilidade como mandante pela Libertadores – o último tropeço foi dia 18 de maio de 2021, diante do Defensa y Justicia-ARG, por 4 a 3, no Allianz Parque.

Diante do Atlético-MG, o Palmeiras está invicto há dez jogos. Nos últimos 20 encontros entre os rivais, aliás, foram apenas duas derrotas palmeirenses. No histórico de duelos eliminatórios, o Verdão venceu seis dos sete confrontos contra o Galo: ganhando em 1996 (oitavas de final da Copa do Brasil), 2000 (semifinal da Copa Mercosul), 2010 (quartas da Copa Sul-Americana), 2021 (semifinal da Libertadores), 2022 (quartas da Libertadores) e 2023 (oitavas da Libertadores) e só foi superado em 2014 (oitavas da Copa do Brasil).

O atacante Rony completou 200 partidas pelo Palmeiras. Atualmente, oito jogadores do elencochegaram nessa marca: Dudu (441), Weverton (313), Gustavo Gómez (261), Marcos Rocha (260), Zé Rafael (253), Raphael Veiga (247), Mayke (236) e Luan (232).

Sequência

Palmeiras irá mudar seu foco para o Brasileirão 2023 aonde terá confronto contra outro mineiro, o Cruzeiro, na segunda-feira (14), as 20H, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do torneio. Já o Atlético Mineiro no dia anterior, domingo (13) enfrentará em casa o Bahia.