Vinicius Sousa, atacante do Nação, projeta semifinal do Catarinense Série B

No último final de semana, o Nação Esportes derrotou a equipe do Caravaggio por 1 a 0 e garantiu a classificação para semifinal do Catarinense Série B.

Com grande atuação em campo no confronto da Arena Joinville, o atacante Vinicius Sousa foi lançado no início do segundo para incendiar a partida e tornar possível que o Leão garantisse mais um triunfo dentro de seus domínios. Confirmando a manutenção da equipe entre as duas melhores campanhas do torneio.

Questionado sobre a emoção de estarem classificados para a semifinal da competição, o atleta destacou que foi fruto de um esforço coletivo, e que o grupo está de parabéns pelo empenho.

“Foram 180 minutos muito complicados. Mas, nosso time foi aguerrido e em momento algum faltou esforço ou vontade de vencer por parte dos meus companheiros. Só posso parabenizar desde a comissão, a todos os atletas pelo empenho durante o campeonato”, disse o atacante

Vinicius ao ser perguntado sobre o que espera para o confronto contra o Guarani, garantiu muito foco e determinação da equipe para tornar possível a vaga na grande final, e assim o acesso à primeira divisão estadual.

“Nós sabemos que o Guarani é um bom time, mas confio em nosso potencial. O grupo está focado e pronto para encarar os dois jogos, e sei que somos capazes de vencer para garantir a vaga na final”, afirmou Vinicius.

A primeira partida da semifinal está marcada para domingo (13), às 15h, contra o Guarani de Palhoça, no Estádio Renato Silveira.