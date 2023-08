Em jogo eletrizante, América-MG bate Bragantino nos pênaltis avança na Sul-Americana

Na noite desta quinta-feira (10), Red Bull Bragantino e América-MG se enfrentaram em duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana. Com mando do Massa Bruta, os 90 minutos foram disputados na Neo Química Arena, casa do Corinthians. O tempo regulamentar terminou empatado em 3 a 3, a partida foi decidida nos pênaltis e o clube de Minas avançou no torneio continental.

Primeiro tempo, emoção pura!

Logo aos 5 minutos de jogo, o Bragantino abriu o placar. Matheus Pasinato, goleiro do América, se atrapalhou sozinho dentro da área, Sorriso pressionou, roubou a bola do arqueiro e balançou as redes, 1 a 0 para o Massa Bruta.

Ainda na primeira etapa, Diogo Giacomini, técnico interino do Coelho, queimou uma substituição, sacou Javier Méndez para a entrada de Mastriani.

Antes da mexida, o time comandado por Pedro Caixinha estava melhor no jogo, conseguindo segurar as descidas do adversário, e com liberdade, chegava a área do clube mineiro.

No final do primeiro tempo, o América colocou a bola no fundo do gol. Matheusinho recebeu pelo lado direito, fez o cruzamento para Mastriani, que estava sozinho na grande área, e apenas empurrou para deixar tudo igual, 1 a 1.

Foto: CONMEBOL / Divulgação

Porém, na saída de bola, o Bragantino foi para cima e conseguiu ampliar. Juninho Capixaba lançou do meio da rua para Sorriso, o camisa 27 deu apenas um toque na bola e colocou o Massa Bruta na frente novamente, 2 a 1.

Ainda coube tempo para mais emoção. O América teve uma a falta a seu favor pelo lado esquerdo de seu campo de ataque. Rodriguinho lançou na área, o zagueiro Éder Ferreira subiu mais que todo mundo e de cabeça colocou a igualdade no placar novamente, 2 a 2 e fim dos 45 minutos iniciais.

Segundo tempo, até o último minuto

A etapa final iniciou com uma substituição rara do América-MG. O goleiro Matheus Pasinato deu lugar a seu xará, Matheus Cavichioli, arqueiro que iniciou o duelo no banco de reservas.

Aos 12 minutos, Léo Ortiz saiu do campo de defesa, partiu rumo ao ataque e na velocidade chegou até a área adversária. De perna direita, o capitão do Massa Bruta arriscou o chute e ampliou, 3 a 2 para o Bragantino.

Depois do gol, o clube paulista conseguiu obter certo controle do jogo, trocando passes e administrando o resultado. Porém, o Coelho não desistiu e acreditou até o apito final.

No último minuto, o América-MG teve um pênalti a seu favor, a bola cruzada na área bateu no braço de Aderlan. Após checagem no VAR, o árbitro sinalizou a penalidade máxima para o Coelho. Mastriani foi para a cobrança e não desperdiçou, 3 a 3.

Pênaltis, haja coração!

O América começou batendo, Mastriani iniciou a disputa das penalidades máximas e bateu para fora. Na sequência, Léo Ortiz abriu as cobranças pelo lado do Bragantino, porém, o camisa 3 bateu a meia altura e Matheus Cavichioli defendeu.

Tanto o Coelho quanto o Massa Bruta converteram suas seguintes cobranças. Lucas Evangelista, Luan Cândido e Juninho Capixaba acertaram pelo lado da equipe do interior paulista. Everaldo, Éder, Júlio e Alê balançaram as redes pelo lado do clube mineiro.

Na última cobrança antes das alternadas, Thiago Borbas foi para a cal e perdeu o pênalti, Matheus Cavicholi fez grande defesa e confirmou a classificação do América para a próxima fase da CONMEBOL Sul-Americana.

Foto: CONMEBOL / Divulgação

Quem será o próximo adversário do América-MG na CONMEBOL Sul-Americana?

O Coelho medirá forças contra o Fortaleza pelas quartas de final do torneio continental. As partidas acontecerão nos dias 22 e 31 de agosto, os horários dos embates serão definidos. O primeiro duelo é de mando do América-MG.

Calendário das equipes

O Bragantino retorna aos gramados na próxima segunda-feira (14) às 21h (horário de Brasília). O compromisso em questão será pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vasco da Gama, em casa. Por sua vez, o América-MG volta a jogar no domingo (13), o adversário da vez será o Goiás pelo Brasileirão. A bola rolará a partir das 16h (horário de Brasília)