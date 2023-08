Flamengo joga mal e está eliminado da Libertadores após virada heroica do Olímpia

Nessa quinta-feira (10), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo foi derrotado para o Olímpia, por 3 a 1 (3 a 2 agregado). O atual campeão foi eliminado nas oitavas de final da competição. Gols: Torres, Richard Ortíz e Bruera (Olímpia) e Bruno Henrique (Flamengo).

Primeiro tempo quente

O Rubro-Negro que tinha a vantagem de um gol, iniciou o jogo pressionando o adversário, e logo aos oito minutos abriu o placar com Bruno Henrique, após cobrança de falta vindo da esquerda, o atacante consegue desviar com o bico da chuteira e estufar as redes, aumentando o placar agregado.

Logo em seguida, aos 12 minutos, a equipe paraguaia respondeu e marcou seu gol, com um bom lançamento que encontrou Cardozo livre na esquerda e cruzou para Torres que surgiu livre nas costas da defesa empatando o jogo, mas ainda ficando atrás no agregado.

Em um duelo de muitas faltas e discussões, os brasileiros conseguiram achar um bom ataque com Gabriel Barbosa, que empurrou a bola para o fundo do gol, mas o assistente levantou a bandeira e assinalou impedimento no lance.

O time da casa pressionou bastante no fim da primeira etapa, quase virando o jogo com Gamarra, que bateu da entrada da área e a bola passou rente a trave de Matheus Cunha. Indo para o intervalo no 1 a 1.

Vem virada

Em um confronto nervoso, o treinador Jorge Sampaoli foi expulso, após protestar contra a decisão da arbitragem e recebeu o segundo cartão amarelo. Mesmo assim o time carioca tentou ampliar o placar com Bruno Henrique que chegou com perigo, mas parou no paredão paraguaio.

O Defensores del Chaco se lançou ao ataque, então no escanteio bem cobrado, Richard Ortíz subiu no terceiro andar e cabeceou firme, acertando o canto esquerdo de Cunha que não teve nenhuma chance. 2 a 1 no placar e tudo igual no agregado.

O time da casa gostou do jogo, pressionando os visitantes no campo de ataque, até que em mais uma bola parada, Zabala cobrou e Bruera aproveitou falha da defesa rubro-negra e acertou de cabeça a meta, virando o placar agregando e garantindo a classificação para sua equipe.

Nos acréscimos, em uma confusão dentro da área paraguaia, Victor Hugo consegue empurrar a bola para o fundo do gol, mas após análise do VAR, a marcação foi anulada por impedimento do atacante Gabriel Barbosa que participou do lance, assim acabando as chances de se classificar. Encerrando a partida numa grande virada em 3 a 1 para o Olímpia (3 a 2 no agregado), com a equipe brasileira voltando eliminada para casa.

Situação na competição

O Flamengo se despede da competição internacional e agora foca nos torneios nacionais. Já o Olímpia enfrenta o Fluminense pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Próximos compromissos

O Flamengo volta a campo, no próximo domingo (13), às 18h30, contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O Olímpia entra em campo no mesmo domingo (13), às 17h30, contra o Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, pelo Campeonato Paraguaio. Pela Libertadores, os paraguaios enfrentam o Fluminense, pelas quartas de final, ficando no aguardo de data e local oficial que será definido em breve pela federação.