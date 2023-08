Buscando primeiro título, França e Austrália se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Na madrugada deste sábado (12), em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina, a França encara a Austrália no Suncorp Stadium, em Brisbane na Austrália, às 4h (horário de Brasília). Duas seleções que tentam fazer história e conquistar o mundial pela primeira vez na história.

As francesas que vem de uma vitória por 4 a 0, contra o Marrocos, pelas oitavas de final. E as australianas também vêm de um triunfo, por 2 a 0, contra a Dinamarca, pelas oitavas da Copa. Chegando nessa fase, após garantir suas classificações com tranquilidade e demonstrando um ótimo futebol.

Campanha das duas seleções até agora

A seleção europeia chega invicta nas quartas, com três vitórias contra Brasil, Panamá, Marrocos e um empate com a Jamaica. Ficando na liderança do grupo F.

A seleção da Oceania vem de três triunfos contra Irlanda, Canadá, Dinamarca e uma derrota para a Nigéria. Conquistando o primeiro lugar do grupo B.

Após disputarem a fase de grupo contra equipes qualificadas, as atletas tentam fazer história representando seu país. As francesas e as australianas tentam conquistar o mundo pela primeira vez. Após oito edições, nenhuma dessas equipes conseguiu chegar à uma final, assim tentam entrar para história de seus países.

As duas seleções se enfrentaram três vezes, com vantagem francesa, tendo duas vitórias, e pelo lado australiano, apenas uma conquista. Nesses duelos, o país sede possui mais gols marcados, com cinco contra três das visitantes.

Desfalques

França

O comandante Hervé Renard terá todas suas atletas disponíveis e entrará com força máxima neste confronto.

Austrália

O treinador da Austrália também não possui baixas e chega com todas suas peças disponíveis, tendo à disposição Sam Kerr, atacante do Chelsea e jogadora mais importante do plantel, que ainda não jogou muito nessa competição, já que estava tratando de uma lesão. Agora está 100% recuperada e fica à disposição para atuar nessa partida fundamental.

Prováveis escalações

França: Peyraud-Magnin; Lakrar, Élisa de Almeida, Cascarino e Karchaoui; Geyoro, Toletti e Majri; Diant, Le Sommer e Matéo. Técnico: Hervé Renard

Austrália: Arnold; Carpenter, Clare Hunt, Alanna Kennedy e Stephanie Catley; Hayley Raso, Gorry, Cooney-Cross e Foord; Sam Kerr e Fowler. Técnico: Tony Gustavsson