Japão e Suécia duelam por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo feminina

Japão e Suécia se enfrentam nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina nesta sexta-feira (11) às 4h30, no estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia. Por ambas ainda estarem invictas na competição, a partida promete trazer fortes emoções aos torcedores.

As japonesas vem de vitória por 3 a 1 sobre a Noruega, nas oitavas. Já as suecas, eliminaram as americanas (atuais campeãs) em uma vitória por 5 a 4 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal.

Campanhas até aqui

A seleção asiática vem de 100% de aproveitamento na fase de grupos, após vitórias sobre Zâmbia, Costa Rica e Espanha, garantindo a liderança do grupo C.

As europeias também possuem retrospecto somente com vitórias na fase de grupos, as quais foram sobre África do Sul, Itália e Argentina, garantindo a liderança do grupo G.

Prováveis escalações

JAPÃO: Yamashita; Minami, Kumagai e Takahashi; Shimizu, Nagano, Jun Endo e Yui Hasegawa; Miyazawa, Mina Tanaka e Fujino.

Técnico: Futoshi Ikeda

SUÉCIA: Musovic; Jonna Andersson, Magdalena Eriksson, Ilestedt e Bjorn; Asllani, Angeldal, Fridolina Rolfo, Johanna Kaneryd e Elin Rubersson; Stina Blackstenius.

Técnico: Peter Gerhardsson

Arbitragem

Árbitra: Esther Staubli (SUI)

Auxiliares: Katrin Rafalski (ALE) e Susanne Kueng (SUI)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)