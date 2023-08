Suécia sai na frente, leva susto no fim e bate Japão nas quartas da Copa do Mundo Feminina

Jogando no Eden Park, a Suécia enfrentou o Japão nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. A bola rolou na madrugada da última sexta-feira (11), onde a Suécia saiu na frente com gols de Ilestedt e Angeldahl, enquanto viu Hayashi descontar, além de Ueki perder um pênalti, fechando o placar em 2 a 1, batendo as japonesas e conquistando a classificação para a semifinal da Copa do Mundo.

Pressão dos dois lados marca vitória sueca

O jogo começou lento, com poucas chances criadas, onde a primeira criação de perigo e relevância foi aos 24 minutos, no passe na frente recebido em que a defensora japonesa não cortou, Blackstenius saiu cara a cara com Yamashita, mas ela bateu pela esquerda do gol, no resultado da pressão que a Suécia fazia.

E aos 33 a pressão finalmente rendeu resultados. Na confusão dentro da área, em um lance com muitas finalizações travadas, Ilestedt ficou com a bola na entrada da pequena área, para chutar no canto esquerdo e abrir o placar!

A comemoração do primeiro gol sueco (Foto: Divulgação/Suécia)

Cinco minutos depois Angeldahl bateu de longe, mas mandou a bola nas mãos de Yamashita. Aos 42 minutos Asllani, na entrada da área, bateu forte e Yamashita espalmou, com a bola batendo na trave esquerda e indo para longe.

No segundo tempo a Suécia veio pra cima e aos dois minutos Kaneryd recebeu o passe na direita, na entrada da área, e bateu forte, mas Yamashita espalmou no canto esquerdo, mandando para escanteio.

Então com quatro minutos, no escanteio cruzado na área, a bola pegou no braço de Nagano. A árbitra foi ao VAR, revisou o lance e marcou a penalidade máxima, que Angeldahl bateu no canto direito, deslocando Yamashita para o esquerdo, para ampliar o placar!

Aos 27 minutos Fujino recebeu o passe dentro da área e conseguiu o chute cruzado, mandando a bola no canto esquerdo, mas Musovic espalmou e salvou a Suécia.

Três minutos depois Ueki recebeu o passe dentro da área, sendo derrubada por Janogy, ganhando a penalidade para o Japão. Mas Ueki bateu o pênalti forte, carimbou o travessão e perdeu a chance de diminuir o placar!

Aos 44 minutos Fujino, em uma falta na entrada da área, bateu por cima da barreira e acertou o travessão. Na sequência da jogada a bola foi cruzada na área por Seike, onde a defesa não tirou e Hayashi conseguiu o chute para o fundo do gol, diminuindo o placar!

Semifinal!

A Suécia agora joga as semifinais contra a Espanha na terça-feira (15), às 5h, em busca de uma vaga na grande final!