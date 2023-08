Destaque na virada sobre Tombense, Airton avalia momento e projeta briga pelo acesso

Após uma virada sensacional sobre o Tombense, o Atlético-GO volta a campo no próximo domingo (13), quando enfrenta a Chapecoense, fora de casa, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O atacante Airton, que entrou no intervalo da partida contra a equipe mineira e foi um dos destaques da vitória, avaliou e destacou o bom momento da equipe após o triunfo dentro de casa.

“Nós estávamos precisando dessa vitória para poder voltar a pontuar e trazer uma confiança para todo o grupo. Tínhamos feito algumas boas partidas, mas, infelizmente, os resultados não estavam vindo. Dessa vez, pudemos fazer uma grande partida e conseguimos uma vitória expressiva que mostra a força do nosso grupo. Esse triunfo sobre o Tombense traz uma confiança maior para todos”, disse.

Atlético-GO volta a sonhar com o acesso para a elite após vitória sobre o Tombense

Com a vitória sobre o Tombense, o Atlético voltou a sonhar com o acesso para a Série A do Brasileirão. Agora, com 31 pontos e na 11ª colocação, o Dragão se prepara para o duelo contra a Chapecoense, mas com o foco no G4 da competição. Isso é o que garante Airton.

“Nosso foco desde o início é o acesso. O Atlético é uma equipe que tem uma boa estrutura e que sempre pensa em estar entre os primeiros. Passamos por um período de dificuldade dentro da competição, mas o nosso pensamento é sempre de buscar as vitórias. Temos um jogo muito difícil agora fora de casa contra a Chapecoense, respeitamos muito eles, mas o nosso pensamento é poder conquistar os três pontos e seguir em busca do nosso principal objetivo, que é o acesso para a primeira divisão”, concluiu.

Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam no próximo domingo (13), às 11h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.