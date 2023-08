Sem Tiquinho Soares, Botafogo encara Internacional no fechamento do primeiro turno

O Campeonato Brasileiro chega neste fim de semana à sua metade, e o Botafogo, primeiro colocado da competição, entra em campo na noite deste sábado, às 21h, para enfrentar o Internacional, no estádio Nilton Santos.

Com 44 pontos, o Glorioso tem uma vantagem de 13 pontos em relação ao Flamengo, vice-líder do Brasileirão. A equipe vem numa sequência de 15 partidas sem derrota na temporada e, no meio de semana, garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar sem gols contra o Guaraní-PAR fora de casa.

Pelo Brasileirão, o Alvinegro Carioca também vem de empate como visitante diante do Cruzeiro. A partida, que teve o goleiro Lucas Perri como principal destaque, ficou marcada pela lesão no joelho de Tiquinho Soares, que ficará fora por até cinco semanas.

Do outro lado, o Internacional chega ao Rio de Janeiro embalado pela classificação para as quartas de final da Libertadores. O Colorado superou os argentinos por 2 a 1 no Beira-Rio e garantiu a vaga na decisão por pênaltis, com o goleiro Rochet marcando o gol que sacramentou o triunfo.

A vitória foi a primeira do técnico Eduardo Coudet desde que voltou ao clube gaúcho. Agora, o argentino busca os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro. Pela competição, o Inter não vence há seis partidas e, no momento, ocupa a 12ª posição, com 24 pontos.

Na última rodada, a equipe gaúcha empatou em casa com o Corinthians, com o gol que evitou a derrota sendo marcado nos acréscimos por Luiz Adriano. Para logo mais, o Colorado quer colocar um fim na série de seis partidas sem vitória no Brasileirão.

Botafogo pode igualar melhor campanha da história do primeiro turno

Mesmo que perca logo mais, o Glorioso já é dono da maior vantagem já feita do primeiro para o segundo colocado na metade do campeonato. O recorde anterior era do Corinthians que, em 2017, terminou o primeiro turno com oito pontos à frente do Grêmio.

Agora, o Botafogo busca chegar aos mesmos 47 pontos que o Corinthians conquistou após 19 rodadas do Brasileirão de 2017. Em caso de vitória, além de igualar a pontuação do time paulista, o alvinegro pode superar o maior número de vitórias conquistadas no primeiro turno.

O Timão conquistou na ocasião 14 vitórias na primeira metade da competição e empatou outras cinco vezes, terminando o turno invicto. Já o Glorioso tem atualmente 14 triunfos e, em caso de vitória, chegará a 15ª e se tornará a equipe com mais vitórias no primeiro turno do Brasileirão com 20 times.

Janderson deve substituir artilheiro do campeonato

Após poupar boa parte dos titulares no meio de semana, Bruno Lage deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição para o jogo diante do Colorado. Sem Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão com 13 gols, Janderson deve assumir a titularidade.

Outra ausência será do lateral-esquerdo Marçal, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Para o seu lugar, Hugo deve ser o escolhido. No ataque, Gustavo Sauer e Júnior Santos disputam a vaga para fechar o trio junto com Victor Sá e Janderson.

Provável escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Victor Sá e Janderson (Júnior Santos).

Inter terá dois desfalques

Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Carlos de Pena e Johnny estão fora da partida de logo mais. Com isso, Eduardo Coudet deve entrar em campo com Gabriel na função de primeiro volante da equipe Colorada.

Com exceção da alteração forçada, o técnico argentino deve mandar a campo o mesmo time que entrou em campo diante do River Plate para buscar a vitória. A equipe gaúcha terá o desafio de derrotar o único time com 100% de aproveitamento em seus domínios.

Além disso, o Inter precisará superar a campanha ruim fora do Beira-Rio. Até aqui, o Colorado tem apenas 33,3% de aproveitamento como visitante, com apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Provável escalação: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Valencia.

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP - Fifa);

Assistente 1: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP);

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO);

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG - Fifa).