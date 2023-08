Futoshi Ikeda exalta seleção japonesa mesmo com a eliminação da Copa do Mundo

Em manhã sem sorte de sexta-feira (11), o Japão perdeu para Suécia, por 2 a 1 e foi eliminado da Copa do Mundo Feminina. Após o jogo o técnico Futoshi Ikeda apesar da eliminação, exaltou a equipe e deixou claro que conseguiu colocar as japonesas no patamar que queria, global.

"Conseguimos chegar a esta fase vencendo todas as nossas partidas. E eu vi o time crescer, os jogadores cresceram nesta Copa do Mundo e pudemos demonstrar o futebol Nadeshiko do Japão no cenário global. Isso é um fato."

"Também perdemos esta partida, também é um fato, mas temos que avaliar positivamente esta Copa do Mundo e o trabalho que os jogadores têm feito. Estou orgulhoso," concluiu Ikeda.

Ikeda também fez questão de destacar a tamanha entrega de suas comandadas e que podiam se orgulhar disso.

"As jogadoras lutaram muito até o fim, elas deram tudo o que tinham. As jogadoras devem erguer o queixo e se orgulhar do que fizeram aqui".

No vestiário

Questionado sobre o que disse às jogadoras após o jogo, Ikeda voltou a abordar o tema do renascimento do futebol feminino no Japão.

"Claro, depois falei sobre essa Copa do Mundo, mas mais do que isso, falei sobre o fato de que o futebol de Nadeshiko ainda está vivo", disse ele.