Austrália supera França nos pênaltis e avança para semifinais na Copa do Mundo Feminina

A torcida presente no Suncorp Stadium testemunhou um duelo épico entre Austrália e França nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina de 2023. Após um confronto recheado de reviravoltas e emoções, as australianas garantiram sua vaga nas semifinais Mundial pela primeira vez na história ao vencerem a França por 7 a 6 nas cobranças de pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

França Superior e oportunidades perdidas

O jogo começou com a França demonstrando um domínio no controle da bola. No entanto, apesar dessa vantagem, a equipe francesa não conseguiu traduzir sua superioridade em gols nos primeiros 45 minutos. Diani, pela direita, buscou iniciar jogadas, mas a forte marcação australiana a impediu de encontrar espaços. A melhor chance francesa surgiu em um cruzamento para Lakrar, que não conseguiu finalizar com precisão. Le Sommer também teve uma oportunidade, mas seu chute descalibrado não encontrou o alvo.

A Austrália, por sua vez, não ficou atrás, criando chances claras, incluindo um lance em que Fowler quase abriu o placar, mas foi impedida Elisa de Almeida, que se jogou na bola e afastou o perigo praticamente em cima da linha.

Foto: Divulgação / FFF

A melhora australiana com Sam Kerr em ação

As Matildas mudaram sua abordagem no segundo tempo, passando a ter mais posse de bola e pressionando a França. Durante cinco minutos, as australianas mantiveram a pressão e levantaram a torcida. A entrada de Sam Kerr trouxe um novo ânimo para a equipe da casa, e logo em sua primeira participação, ela criou uma jogada brilhante, que culminou em um chute de Raso defendido pela goleira francesa Peyraud-Magnin. Com Kerr em campo, a Austrália assumiu o controle do jogo, aumentando a velocidade e cercando a área adversária, mesmo assim, as Matildas também não conseguiram por a bola na rede e o jogo terminou zerado.

Foto: Divulgação / FFA

Emoção até o fim, mas sem gols

A prorrogação trouxe mais emoção e chances de gol para ambos os lados. A França chegou a balançar as redes com um gol contra de Kennedy, porém, após revisão do VAR, a arbitragem anulou o lance devido a uma falta de Renard sobre uma jogadora australiana no momento do cruzamento. A Austrália também teve oportunidades, com Vine quase abrindo o placar ao acertar a trave.

As azuis teve outras duas ótimas oportunidades de finalizar com o jogo na prorrogação, mas na primeira, a goleira Mackenzie Arnold brilhou e realizou uma defesa espetacular em um chute de Becho. Pouco tempo depois, Catley salvou quase na linha e salvou as australianas. Com isso, o placar seguiu no zero e a decisão foi para os pênaltis.

Foto: Divulgação / FFA

Drama e heroínas inesperadas

Nos pênaltis, a Austrália desperdiçou duas chances de fechar o placar, primeiro na quinta penalidade, após a goleira Arnold defender o pênalti de Périsset, a própria foi para cobrança e acertou o travessão.

Nas alternadas, o drama foi ainda maior, quando Dali parou nas mãos de Arnold, que estava adiantada, mas na repetição do lance, cobrou da mesma maneira e a arqueira das Matildas novamente defendeu. Com uma nova chance de fechar o placar, Calre Hunt foi para cobrança e desperdiçou mais uma chance de fechar o placar para as anfitriãs.

Na sequência, Vicky Becho cobrou para França, mas chutou para fora. Então, Coortney Vine, que entrou na prorrogação, foi para cobrança do pênalti de um pênalti decisivo para a Austrália. A camisa 5 bateu, marcou e escreveu um capítulo importante da história do futebol australiano, que chega pela primeira vez às semifinais de uma Copa do Mundo Feminina.

Foto: Divulgação / FIFA

Próximo jogo

A Austrália agora aguarda o desfecho do confronto entre Inglaterra e Colômbia para saber qual será sua adversária nas semifinais, as equipes se enfrentam também neste sábado (12), às 7h30 (horário de Brasília). A semifinal ocorrerá na quarta-feira (16), às 7h, no Estádio Olímpico de Sydney.