Hervé Renard se diz orgulho das jogadoras da França e pede cabeça erguida: "Vamos olhar para o futuro"

Em manhã deste sábado (11) sem inspiração, a França deu adeus a Copa do Mundo Feminina de 2023. Após empatar sem gols no tempo normal e na prorrogação diante da Austrália, as francesas foram derrotadas nos pênaltis por 7 a 6. Após a partida, o técnico Hervé Renard em coletiva de imprensa, foi questionado sobre qual era seu sentimento após as quartas de final, o mesmo se mostrou otimista e exaltou suas comandadas.

"Estou ainda mais otimista do que minhas jogadoras: gostaria de parabenizá-las por terem realizado uma grande partida contra uma nação inteira. Alguns parâmetros não estavam em nossa direção, é difícil lutar assim. Quase chegamos lá, mas não chegamos. Pelo que posso culpá-las? Nada! Todas trabalharam excepcionalmente bem. Eu tinha planejado enviar meus representantes para uma coletiva de imprensa se tivéssemos classificados, mas tenho que enfrentar minhas responsabilidades. Parabéns a todos, em especial ao presidente da FFF que nos acompanhou durante toda a estrada. É um grande sinal de apoio ao futebol feminino francês. Também penso em todos aqueles que nos apoiaram. Você não precisa se arrepender. Ano que vem estaremos em casa, ainda temos a chance de ir colher alguma coisa."