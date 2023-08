Bruno Lage comenta chegada de Diego Costa ao Botafogo: "Fiz uma pressão enorme para vir"

Em duelo válido pela abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Internacional por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos. Os gols da virada botafoguense foram marcados apenas no segundo tempo, por Victor Sá, Nico Hernandez (contra) e Luis Henrique. Maurício havia marcado para os colorados na primeira etapa após falha de Lucas Perri.

Após o término da partida o técnico Bruno Lage concedeu entrevista coletiva e avaliou a chegada do atacante Diego Costa a sua equipe.

“É um homem de fé, de união, e vem para ajudar. Eu o conheço muito bem, vem para ajudar, com um espírito enorme de dar conselhos aos mais jovens. Acredito que fizemos um trabalho fantástico em trazer um jogador que vai nos ajudar a ser cada vez melhor”.

O comandante do líder do campeonato também comentou o uso constante de jovens jogadores na equipe.

“Quando faltar um jogador com experiência, entrará alguém muito novo, com enorme potencial, mas que tem que ser preparado, para quando entrar consiga jogar. Não iremos colocar pressão, para que possam continuar a evoluir.”

Bruno Lage explica projeto do Botafogo em mesclar jogadores jovens e experientes

Bruno mencionou a mescla de jovens e jogadores experientes no elenco botafoguense.

“O projeto do Botafogo é bem claro, montar em um espaço curto de tempo, uma equipe competitiva, com jogadores com essa experiência e simultaneamente, preparar o futuro.”

Calendário

O Botafogo volta a campo no sábado (19) às 16h, quando vai ao Morumbi, enfrentar o São Paulo, em mais uma rodada do Brasileirão. Na segunda (21), o Internacional recebe o Fortaleza, às 20h, no Beira Rio.