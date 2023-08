Após eliminação na Libertadores, Flamengo busca vencer São Paulo pelo Brasileirão

Na noite deste domingo (13), em duelo válido pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o São Paulo no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília). Essa é a primeira vez que Dorival Júnior irá enfrentar os cariocas após sua saída do clube.

O Rubro-Negro vem de uma derrota dolorida, por 3 a 1, contra o Olímpia-PAR, pela Copa Libertadores, que resultou sua eliminação do torneio. Pela competição nacional, também chegam de uma derrota para o Cuiabá, por 3 a 0, fora de casa, ficando em 2º lugar (31 pontos) na tabela. Por outro lado, o tricolor paulista vem de uma vitória por 2 a 0, contra o San Lorenzo-ARG, no Morumbi, conquistando sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, foram derrotadas pelo Atlético-MG, por 2 a 0, dentro de casa, ficando estacionado na 9ª colocação (26 pontos).

As duas equipes jogaram durante a semana pelas suas respectivas competições internacionais, portanto é provável que os treinadores preservem seus jogadores que estão desgastados pela maratona de jogos e também pela partida de volta da Copa do Brasil, que acontecerá nessa próxima semana.

O retrospecto entre os dois clubes nos últimos cinco confrontos é totalmente vantajoso para os flamenguistas, que contam com cinco triunfos contra nenhum do time paulista. A última batalha ocorreu na semifinal da Copa do Brasil 2022, terminando 1 a 0 para o rubro-negro, jogando em casa e se classificando para final.

Desfalques

Flamengo

O técnico argentino deve poupar alguns atletas, o zagueiro David Luiz e os meias Everton Ribeiro e Thiago Maia devem desfalcar a equipe por desgaste físico.

São Paulo

O comandante tem uma lista de baixas, Rafinha e Pablo Maia cumprirão suspensão. Já os atletas Igor Vinícius, Ferraresi, Patryck, Galoppo e Erison ficam de fora por conta de lesão, todos passam por tratamentos no departamento médico do tricolor.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Filipe Luís); Allan, Gerson, Victor Hugo (Everton Ribeiro), Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli

São Paulo: Rafael; Nathan, Beraldo (Alan Franco), Arboleda (Diego Costa) e Welington; Jhegson Méndez, Gabriel Neves, Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Lucas Moura, Luciano, Juan. Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (FIFA-SC)