Fortaleza e Santos se enfrentam no Castelão por fim de sequência sem vitórias

Depois de garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana de forma dramática contra o Libertad, o Fortaleza vira a chave e volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

Na noite deste domingo, o Tricolor do Pici recebe o Santos, no estádio Castelão, às 18h30, em jogo válido pela 19ª rodada da competição. Pelo nacional, ambas as equipes estão há quatro partidas sem vitórias, e buscam logo mais colocar um fim na série negativa.

Os donos da casa ocupam a 13ª posição na tabela, com 23 pontos conquistados. Pelo Brasileirão, a última vitória foi no dia 9 de julho, quando derrotou o Athletico-PR em casa por 1 a 0. De lá pra cá, foram quatro derrotas, sendo a última fora de casa, contra o Goiás, por 1 a 0.

Já o Peixe busca o triunfo para sair da zona de rebaixamento. No momento, o alvinegro praiano ocupa o 17º lugar, com apenas 18 pontos conquistados. Pelo Brasileiro, o time venceu apenas um jogo fora de casa e tem o aproveitamento de 16,6%.

Antes do elenco embarcar para a capital cearense, a torcida santista se reuniu no aeroporto para apoiar o time. Além da sequência sem vitórias, o Santos passou por mudanças internas, como a demissão do técnico Paulo Turra e a contratação de Alexandre Gallo para o cargo de coordenador de futebol.

No histórico do confronto, Santos e Fortaleza se enfrentaram 20 em jogos oficiais, e o Peixe leva vantagem, com 7 vitórias contra 3 do adversário. As outras 10 partidas terminaram empatadas.

Tricolor vai a campo sem artilheiro

Após ação movida pelo Colo-Colo, o atacante Lucero foi punido pela FIFA e não poderá atuar por quatro meses. Além dele, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem outros desfalques para o jogo de hoje.

Sem poder contar com Pedro Rocha e Hércules, a nova ausência será do meia Calebe, que saiu durante o empate contra o Libertad-PAR alegando dores no joelho. O tempo de ausência deve ser de aproximadamente um mês.

Com isso, Marinho, herói da classificação do meio de semana com um belo gol de falta, deve ser o substituto entre os 11 iniciais. No ataque, Thiago Galhardo deve ser o homem de referência.

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Thiago Galhardo.

Diego Aguirre vai para o primeiro jogo

Anunciado durante a semana, Diego Aguirre começa seu trabalho no Santos com quatro ausências importantes. O goleiro João Paulo, o meia Lucas Lima e o atacante Mendoza estão fora do jogo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Além deles, o atacante Marcos Leonardo não tem treinado com o elenco santista, pois deseja ser negociado. Com isso, o goleiro Vladimir, Jean Lucas e Soteldo, que estava afastado mas foi reintegrado, devem ser as novidades na escalação.

Provável escalação: Vladimir; João Lucas, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Nonato; Soteldo e Julio Furch.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Mota Correia - RJ;

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - RJ (FIFA);

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira - RJ;

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira - SC.