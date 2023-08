Torcedores do Santos arrecadam R$ 9 mil para realizar o maior corredor de fogo da história na Vila Belmiro

Torcedores apaixonados pelo Santos uniram forças em uma campanha que arrecadou impressionantes R$ 9 mil em apenas 48 horas, com o objetivo de criar o maior "corredor de fogo" já visto na chegada da delegação santista à Vila Belmiro no próximo domingo (20), quando o Peixe enfrentará o Grêmio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa iniciativa, que é marcada por tradição e fervor entre a torcida, assume um significado especial nesta ocasião, já que marca o retorno dos torcedores ao estádio após quatro partidas com portões fechados devido a punições decorrentes de incidentes no clássico diante o Corinthians, em junho.

A mobilização teve origem nas redes sociais, quando os torcedores Gustavo Rodrigues, Matheus Battan e Matheus Henrique tiveram a ideia de criar uma página chamada "Corredor de Fogo SFC" para recepcionar o time na Vila Belmiro. A proposta ganhou apoio de fãs pages do clube, conquistando a adesão entusiástica de santistas de diversos lugares.



Foto: Lucas Barros / VAVEL Brasil

Neste domingo (13) à VAVEL Brasil entrevistou com exclusividade um dos idealizadores, Gustavo Rodrigues, que explicou a motivação por trás da campanha.

"Eu e alguns amigos criamos a página com o objetivo de unir a torcida ao time que está passando por uma fase difícil. Tivemos santistas de várias partes do mundo colaborando e se alegrando por poderem contribuir com a festa. Isso é incrível, pois também aproxima os torcedores mais distantes. Em apenas 48 horas, encerramos as arrecadações, pois os valores ultrapassaram muito o que tínhamos imaginado”, afirmou Gustavo.

A ação também contou com o apoio notável de figuras importantes, como o goleiro titular e capitão do Santos, João Paulo, que fez uma doação em apoio à iniciativa. O cantor e torcedor ilustre, MC Bin Laden, também contribuiu com o projeto.

"Contamos com a ajuda de João Paulo e sua esposa, MC Bin Laden, embaixador do Santos na Nigéria, além de alguns conselheiros do clube. Fora a imensa torcida que também colaborou, fechamos as arrecadações com 9.082,80 reais. Podem ter certeza de que faremos uma festa espetacular. Se tudo der certo e a torcida continuar colaborando, poderemos organizar para os próximos jogos também", disse o torcedor.

Gustavo também aproveitou para agradecer as diversas páginas que apoiaram e ajudaram a idealizar a ideia sua e de seus amigos.

“Agradeço também a imensa ajuda de todas as páginas que nos ajudaram nesse projeto, Resenha da Vila, SFC Peixe, Santos Play, Sentimento Alvinegro, Galeria Santista, Alvinegro Praiano, Vila Belmiro Pics, Santos Zueiro, Sou Alvinegro SFC, Beiçola Santista, Instasantos, Santos Depressivo e Sincero Santos. Todas foram importantes para o sucesso do projeto”, concluiu.

A torcida do Santos costuma realizar o "corredor de fogo" para receber o ônibus da equipe na Vila Belmiro, especialmente em partidas decisivas. Porém, diante da situação complicada do clube atualmente e da empolgação de retornar às arquibancadas após a punição, os torcedores decidiram realizar o maior "corredor de fogo" já visto entre os torcedores santistas. O objetivo é superar esse momento difícil e fortalecer a conexão entre os torcedores e o elenco.

O jogo que ocorrerá o “corredor de fogo” será no próximo domingo (20), em partida contra o Grêmio, marcada para às 16h. A concentração está agendada para às 13h, em frente à estátua de Zito, icônico capitão do Santos na década de 69, próximo aos portões 7/8 da Vila Belmiro. Itens como sinalizadores, piscas piscas, fumaças e bexigas serão distribuídos entre os torcedores para criar uma atmosfera festiva e inesquecível.