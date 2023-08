Luxemburgo fala em vitória mais importante pelo Corinthians

O Corinthians enfrentou o Coritiba e venceu por 3 a 1, após o jogo o treinador Vanderlei Luxemburgo falou sobre a importância do resultado.

Segundo Luxemburgo, este foi o resultado mais importante em seu trabalho pelo Corinthians até aqui.

“No primeiro tempo tivemos um jogo de meio-campo, sem profundidade. Fizeram um gol de bola parada, sabemos que eles são forte nisso. No segundo tempo, passamos a ter mais velocidade, profundidade. Foi uma vitória contra uma equipe que preocupou bastante, chegaram bem, Cássio fez defesas importantes. Hoje, para mim, independente das pessoas, qual a prioridade? Já falei que a prioridade é oCampeonato Brasileiro. Essa foi a vitória mais importante do nosso trabalho. Estamos com o Corinthians, desde que cheguei, em uma turbulência muito grande, situação desconfortável, a cobrança é muito forte. Essa vitória de hoje, dentro do que queremos, direcionando a vaga da Libertadores como alvo, essa vitória foi a mais importante do nosso trabalho aqui. O Campeonato Brasileiro é o mais importante do Corinthians."

Sobre o possível substituto de Róger Guedes, o treinador não disse nenhum nome em específico, mas ressaltou o conhecimento que tem sobre seu elenco e as possibilidades.

“O Róger, quando estava aqui, falei que queria aproximar ele do gol. Já joguei com três zagueiros, dois atacantes, joguei ele para o lado algumas vezes, mas ele não está mais aqui. Temos outra situação, tenho a obrigação de ajustar essa outra situação. Se você observar, tenho variado bastante nossa formação ao longo dos jogos, tenho procurado diversificar dentro das características de cada jogador que temos. Isso tudo tenho o domínio, olhando para o meu elenco.”

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo diante do São Paulo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2023.