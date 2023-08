Flamengo e São Paulo empatam em jogo movimentado no Maracanã

Na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo empataram no Maracanã, em 1 a 1, com gols de Lucas Moura, para os visitantes, e Pedro, para os mandantes.

Ele voltou...

O Flamengo entrou em campo escutando muitas vaias e xingamentos, após derrota e eliminação para o Olímpia, na Libertadores na última quinta-feira (10). Jorge Sampaoli escalou a equipe considerada titular para partida. Já Dorival Júnior, o qual foi ovacionado no Maracanã, escalou um São Paulo “reserva” visando o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira (16) pela Copa do Brasil.

Após um início de jogo bem disputado, a equipe da casa até tentou estabelecer uma pressão, mas parou em uma defesa bem postada dos visitantes. Após isso, o Rubro-Negro mostrou fragilidades defensivas, não encaixando a marcação no meio-campo são-paulino.

A partida caminhava para um 0 a 0, após poucas finalizações. Mas, aos 38, o aniversariante Lucas Moura fez fila e finalizou no cantinho, marcando seu primeiro gol no retorno ao Tricolor Paulista. Assim, fechando a primeira etapa.

⚽️ O golaço de Lucas para abrir o placar no Maracanã!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/TPSljHFEq9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 13, 2023

Segunda etapa de domínio rubro-negro

Na segunda etapa, Sampaoli promoveu as entradas de Gerson e Éverton Ribeiro. O São Paulo não conseguiu continuar pressionando a saída de bola do time da casa, e assim, a equipe do Flamengo tomou as rédeas da partida e foi ao ataque.

O Rubro-Negro pressionava fortemente a equipe são-paulina, quando Dorival colocou James Rodriguez em campo. O Tricolor Paulista até melhorou a marcação, mas, aos 93, já nos acréscimos, Michel Araújo derrubou Luiz Araújo na área e o juiz assinalou penalidade máxima. Pedro bateu no cantinho, e teve seu nome gritado pelos torcedores presentes no Maraca.

Após o apito final, a torcida flamenguista novamente protestou contra a equipe, e os jogadores foram ao vestiário ao som de “time sem vergonha”.

Calendário

São Paulo e Flamengo voltam a campo na quarta-feira (16) pelas semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista enfrenta o Corinthians, no Morumbi, às 19h30. Já o Rubro-Negro recebe o Grêmio, no Maracanã, às 21h30.