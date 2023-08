Sampaoli comenta relação com elenco do Flamengo: "O ambiente está normal"

Em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do 1º turno, Flamengo e São Paulo empataram em 1 a 1 no Maracanã. Lucas abriu o placar para o tricolor e Pedro empatou para o rubro-negro.

Após o fim da partida, Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva.

A eliminação

Sampaoli comparou a atuação de hoje com a da eliminação da Libertadores.

“Penso que depois de uma eliminação de Libertadores, o time passará por apuros. O time lutou até o último segundo, se eu ver que o time está fraco, sem intenção, eu falo. É claro que temos que cobrar rendimento dos jogadores. Hoje tivemos 14 finalizações no 2º tempo, o que aconteceu no Paraguai é totalmente diferente do que aconteceu hoje.”

O técnico argentino também comentou sobre sua relação com o elenco.

“O treinador tem a obrigação de projetar uma forma de jogar. O jogador tem que se adaptar ao o que o treinador precisa de sua ideia futebolística[...]Sou um treinador que quer ver o time jogando como jogou no segundo tempo [...} O ambiente está normal.”

O comandante explicou a saída de Gabriel na partida.

“Não tem relação com minutagem, hoje precisávamos de um centroavante de área, de uma referência, então coloquei o Pedro no lugar do Gabi. Ganhamos muito volume com Ayrton e o Gerson pela esquerda, e o Bruno fazendo dupla com o Pedro na área.”

Calendário

O Flamengo volta a campo na quarta-feira (16) às 21h30, quando recebe o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal Copa do Brasil.