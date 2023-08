Fortaleza goleia Santos e prolonga má fase do clube paulista

Nesse domingo (13), Fortaleza e Santos se enfrentaram pela décima nona rodada do Brasileirão, o Leão goleou o Peixe por 4 a 0, no Castelão, e encerrou uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro de quatro derrotas consecutivas. Machuca, João Basso (contra), Caio Alexandre e Bruno Pacheco foram os autores dos gols da goleada.

A derrota também prolongou ainda mais o péssimo momento do time paulista. Na zona de rebaixamento, o Peixe, que estreou o técnico Diego Aguirre neste domingo, agora tem uma sequência de apenas um triunfo nos últimos 17 jogos.

Como fica a situação do Santos

A goleada deixa o Fortaleza neste momento na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos. O Santos continua na 17ª colocação, com 18 pontos.

Dificuldade para criar jogadas!

Com os dois times em má fase, Fortaleza e Santos mostraram grande dificuldade na criação durante o primeiro tempo. Se os donos da casa buscaram mais as jogadas pelo alto, os paulistas pouco assustaram a meta da equipe cearense. Britez tentou aproveitar cobranças de escanteio, mas não teve sucesso. Do lado alvinegro, João Lucas, improvisado no meio, foi o mais próximo de ser produtivo, ele conseguiu uma finalização da entrada da área sem muito perigo.

Goleada do Leão do Pici

Em casa, o Fortaleza voltou para o segundo tempo com mais posse de bola no setor ofensivo. A postura fez o time abrir o placar aos 13 minutos. Pochettino passou para Thiago Galhardo, que deixou a bola passar para Machuca bater sem chance para Vladimir.

Após sofrer o gol, Aguirre mudou o Santos e colocou Weslley Patati no lugar de João Lucas. E foi dos pés do atacante a melhor chance para empatar, mas o chute cruzado foi defendido por João Ricardo.

Sem ser pressionado e com campo para jogar, o Leão transformou a vitória em goleada com gols de João Basso (contra, após cobrança de escanteio), Caio Alexandre (após passe de Yago Pikachu) e Bruno Pacheco (em chute da entrada da área).

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Fortaleza vai até Porto Alegre enfrentar o Inter, segunda-feira (21), às 20h. No domingo (20), o Santos terá pela frente o Grêmio, na Vila Belmiro, às 16h.