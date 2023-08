Austrália e Inglaterra medem forças para definir vaga na final da Copa do Mundo Feminina

A última finalista da Copa do Mundo Feminina sairá do confronto entre Austrália e Inglaterra, que duelam nesta quarta-feira (16) às 7h (horário de Brasília), no Stadium Australia, em Sidney.

As australianas chegaram até as semifinais após vitória nos pênaltis por 7 a 6, contra a França, depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal. As inglesas, por outro lado, venceram a Colômbia, por 2 a 1.

As Matildas

As coanfitriãs desta edição já fizeram história. Pela primeira vez, passaram das quartas de final e chegam até as semis empurradas pela sua torcida, que vem lotando os estádios desde a fase de grupos. Para chegarem até aqui, as australianas garantiram o 1º lugar do grupo B, com 6 pontos, após vitórias contra Irlanda e Canadá, e derrota contra a Nigéria. Nas oitavas, despacharam a Dinamarca, após triunfo por 2 a 0.

Para aumentar ainda mais a esperança da torcida australiana, Sam Kerr está recuperada de lesão, e estará à disposição.

As Lionesses

As atuais campeãs europeias chegam a sua terceira semifinal de Copa consecutiva e vão em busca de, além de superar a melhor campanha da história do país (3º lugar em 2015), trazer para casa o título inédito.

Na campanha atual, as inglesas estão invictas. O 1º lugar do grupo D veio com 100% de aproveitamento, após vitórias contra Dinamarca, China e Haiti. Nas oitavas, eliminaram a Nigéria nos pênaltis, por 4 a 2, após 0 a 0 no tempo normal.

Desfalques

O único desfalque da partida fica para o lado inglês. Lauren James foi expulsa contra a Nigéria e cumprirá seu último jogo de suspensão na semifinal.

Prováveis escalações

Austrália

Mackenzie Arnold; Ellie Carpenter, Clare Hunt, Alanna Kennedy e Stephanie Catley; Katrina Gorry, Cooney-Cross, Hayley Raso e Caitlin Foord; Van Egmond e Mary Fowler.

Técnico: Tony Gustafsson.

Inglaterra

Mary Earps; Jess Carter, Millie Bright e Alex Greenwood; Lucy Bronze, Georgia Stanway, Keira Walsh e Rachel Daly; Lauren James; Lauren Hemp e Alessia Russo.

Técnica: Sarina Weigmann.