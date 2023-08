Na busca de fazer história, Espanha e Suécia duelam pela semifinal da Copa do Mundo Feminina

Na manhã desta terça-feira (15), em duelo válido pela semifinal da Copa do Mundo Feminina, a Espanha encara a Suécia no Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia, às 5h (horário de Brasília). Duas seleções que tentam fazer história e conquistar o mundial pela primeira vez na história do futebol feminino.

As espanholas vem de uma vitória gigante por 2 a 1, contra a Holanda, na prorrogação das quartas de final da Copa. E as Suecas chegam de um triunfo também, pelo mesmo 2 a 1, contra o Japão pela fase anterior da competição. As duas equipes conquistaram suas classificações com muita raça e drama em campo, prometendo ser um confronto duríssimo.

Campanha das duas seleções no mundial

La Roja começou bem a fase de grupos, vindo de quatro vitórias contra Costa Rica, Zâmbia, Suíça, Holanda e uma derrota para o Japão, ficando em segundo lugar no grupo C com seis pontos.

As suecas fizeram uma ótima fase de grupos, conquistando 9 pontos, ficando em primeiro lugar no grupo G. Com vitórias contra África do Sul, Itália, Argentina, Japão e um empate contra o maior campeão do torneio, Estados Unidos que foi decidido nos pênaltis.

A Suécia chega na semifinal pela quinta vez na história, enquanto a Espanha chega pela primeira vez. Com as suas qualificações nas fases anteriores, chegam confiantes para o duelo e prometendo uma disputa tensa para garantir a vaga na decisão do mundo.

O retrospecto entre as duas equipes, conta com três confrontos equilibrado, sendo dois empates e uma vitória sueca. A última batalha ocorreu em 2022, terminando com um empate de 1 a 1, no Estádio Nuevo Arcángel..

Desfalques

Espanha

O treinador ainda não tem as 11 titulares totalmente definidas, já que a atleta Laia Codina é dúvida, após sair sentindo fortes dores no último jogo. Aitana Bonmati também foi substituída com dores, mas tudo indica que será titular.

Suécia

O comandante terá todas suas jogadoras disponíveis para esse confronto extremamente importante.

Prováveis escalações

Espanha: Catalina Coll; Oihane Hernández, Irene Paredes, Ivana Andrés e Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Teresa Abelleira e Jennifer Hermoso; Salma Paralluelo, Mariona Caldentey e Esther Gonzalez. Técnico: Jorge Vilda

Suécia: Zecira Musovic; Nathalie Bjorn, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson e Jonna Andersson; Filippa Angeldahl e Elin Rubensson; Rytting Kaneryd, Kosovare Asllani e Fridolina Rolfo; Stina Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (BRA)

Assistentes: Neuza Inês Back (BRA) e Leila Cruz (BRA)

Quarta Árbitra: Melissa Borjas (HON)