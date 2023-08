Pepa lamenta derrota do Cruzeiro com gol nos acréscimos: "Frustração grande"

Pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Cruzeiro visitou o Palmeiras no Allianz Parque. O Cabuloso até segurou o Verdão e tinha na mão, pelo menos, o empate, mas, aos 50 minutos da etapa complementar, sofreu com tento de Flaco López e saiu derrotado da capital paulista.

Após o confronto, o técnico Pepa comentou sobre a derrota da Raposa. Para o comandante português, o gol sofrido nos minutos finais foi uma "grande frustração".

"Tivemos oportunidades, mais bola, acertamos muito melhor a marcação e o Palmeiras não ficou confortável. Foi nosso melhor momento na hora do gol. Fica a sensação de frustração grande, principalmente pelo segundo período. Foi uma questão de centímetros e não conseguimos controlar. Foi uma boa apresentação".

O comandante também avaliou a dificuldade imposta pelo Palmeiras para que a equipe segurasse o resultado e valorizou a atuação do time mineiro na segunda etapa, classificando o gol sofrido como "um detalhe".

"Foi uma entrada muito forte do Palmeiras, nós sabíamos dessa pressão. Deveríamos ter aproveitado os espaços em profundidade. Com o tempo, fomos equilibrando, encurtando os espaços, mas tivemos dificuldades em controlar o espaço no ataque do Palmeiras. No segundo tempo, fizemos um grande jogo. Não levamos pontos, isso é o que conta. Mas fizemos uma exibição... o futebol é assim mesmo. Foi um detalhe que nos roubou pontos", complementou.

O goleiro e capitão Rafael Cabral também foi firme ao comentar sobre o gol sofrido nos acréscimos e lamentou a forma com que o Cruzeiro foi derrotado no Allianz Parque.

"Difícil levar um gol assim. Mas temos que trabalhar. Somos uma equipe forte, humilde. Vamos embora tristes e bravos. Temos que levantar a cabeça e continuar. Erro nosso, a gente fez um jogo muito bom. Jogo de igual para igual. Em momentos, pudemos controlar o jogo", desabafou.

O Cruzeiro volta a campo no próximo final de semana. A equipe comandada por Pepa medirá forças diante do Corinthians, jogando em casa, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, a 20ª partida da competição. A bola rola no próximo sábado (20), às 21h, no Estádio Mineirão. A equipe tem 24 pontos e ocupa o 12° lugar na tabela do Brasileirão.