Gerson e Varela brigam em treino do Flamengo; clube minimiza

Os nervos no Flamengo estão a flor da pele. Depois da eliminação para o Olimpia nas oitavas de final da Copa Libertadores, em derrota por 3 a 1, o ambiente só piorou. Nesta terça-feira (15), Gerson e Varela brigaram no treinamento na véspera de outro jogo decisivo: a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio.

Segundo informações, a confusão começou após uma entrada de Gerson em Varela. O uruguaio não gostou e começou a reclamar. O clima esquentou e o lateral partiu pra cima do volante e tentou acertá-lo com um soco. Gerson se esquivou e agrediu fortemente o companheiro. Há uma suspeita de fratura no nariz.

Ainda segundo as notícias, as ações aconteceram muito rápido e os demais jogadores não tiveram tempo de separar. Tanto Gerson quanto Varela deixaram o treino mais cedo e, no fim da atividade, o elenco se reuniu com a diretoria para resolver a situação.

Flamengo minimiza agressões

Nas redes sociais, o Rubro-Negro publicou uma nota oficial chamando a briga entre os companheiros de equipe de "entrevero". Além disso, afirmou que o lance faz parte de um treino disputado. Apesar de não ter comunicado oficialmente, o clube deve multar os jogadores pela situação.

Veja a nota do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente."

Varela pode ser desfalque

O lateral-direito Varela agora tem suspeita de fratura no nariz e pode ser desfalque no jogo decisivo contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. Vale lembrar que no jogo de ida, o Flamengo venceu por 2 a 0 na Arena do Grêmio e pode perder por até um gol de diferença para se classificar.

No jogo de ida, o lateral-direito titular, Wesley, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Assim, caso seja confirmada a fratura no nariz de Varela, o jogador será avaliado se tem condições de jogo. Sampaoli também pode optar por colocar Matheuzinho no setor.

O problema é que o jovem lateral não entra em campo desde 13 de março, quando se lesionou. Matheuzinho foi relacionado para as últimas três partidas do Flamengo, mas não entrou em campo e está sem ritmo de jogo. Outra alternativa seria utilizar Fabrício Bruno na lateral, mas o Flamengo perderia um de seus homens na zaga, visto que David Luiz está lesionado. Assim, a alternativa seria lançar Rodrigo Caio ou Pablo, formando uma trinca com os zagueiros.

Problemas no Flamengo escancaram falta de comando desde o caso Pedro

Esta não é a primeira vez em 2023 que o Flamengo tem problemas com agressões dentro do elenco. Vale lembrar que na semana anterior ao jogo decisivo da Libertadores, no dia 29 de julho, o atacante Pedro levou um soco no rosto, desferido pelo ex-preparador físico do clube, Pablo Fernández.

A agressão ocorreu após o atacante se recusar a aquecer em campo na partida contra o Atlético-MG. No vestiário após a partida, o jogador e o preparador físico discutiram e Pablo Fernández agrediu Pedro, que decidiu fazer um boletim de ocorrência na delegacia. No dia seguinte, o profissional, que havia chegado com Sampaoli, foi demitido.

O Flamengo, entretanto, nunca se pronunciou sobre o ocorrido e a direção tentou colocar panos quentes na situação. Pedro não apareceu para treinar na segunda-feira (31), foi multado e retirado do jogo contra o Olimpia. Resultado: o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 e eliminado da Copa Libertadores.

Desde então, o clima no clube não é dos melhores e só escancara a falta de comando da direção em relação aos jogadores. Nesta terça-feira (15), após mais um episódio de agressão — o segundo em duas semanas — houve enfim uma reunião entre elenco e direção. A promessa é por dias mais tranquilos. A ver as cenas dos próximos capítulos.