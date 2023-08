LA Galaxy não conta com Calegari para a próxima temporada, e jogador deve retornar ao Fluminense

O lateral direito e moleque de xerém Lucas Calegari não está nos planos do LA Galaxy para a próxima temporada. O jogador ficou marcado por ter dificuldades para encarar os desafios, e acabou gerando questionamentos sobre sua continuidade no clube americano. A notícia foi apurada e confirmada por fontes próximas ao clube de Los Angeles.

Com 19 partidas pelo clube, todas atuando na lateral-esquerda, Calegari tem desempenho abaixo do esperado. Um gol contra, dois cartões amarelos e uma assistência são números que não expressam o que o jogador, ainda no Fluminense, prometia que poderia render para o time de Los Angeles.

Os dirigentes do clube americano não pretendem ficar com o jogador além do término do contrato de empréstimo. O fato do LA Galaxy não exercer a cláusula de compra mostra que o jogador foi bem abaixo das expectativas, visto que a opção de compra do atleta é de US$ 2,2 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões), considerado um valor baixo para a realidade do clube de Los Angeles.

O jogador teve dificuldades com a adaptação ao país e ao estilo de jogo, entre elas, exigências físicas e táticas dentro dos treinamentos e partidas. Estes fatores foram cruciais para a avaliação do jogador. A sequência negativa e o baixo desempenho levaram Calegari a ter seu futuro definido, e ele não será no clube americano.

O atleta deverá retornar ao Fluminense após o término do contrato de empréstimo, que se encerra no final de 2023. Resta saber se o atleta voltará ao Tricolor como volante de origem, posição que o clube precisará repor por conta da iminente e quase certa saída de André ao final desta temporada, ou como lateral-direito, posição que mais atuou desde que se tornou profissional. O time das Laranjeiras conta com Samuel Xavier e Guga para a posição.

O moleque de xerém saiu por empréstimo do clube das Laranjeiras logo após perder um pênalti no clássico contra o Botafogo, quando a partida ainda estava 0 a 0, e o tricolor acabou derrotado naquele confronto, o que irritou e baixou a moral do atleta com a torcida.