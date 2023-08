Ramón Díaz elogia evolução da equipe após empate com RB Bragantino pelo Brasileirão

Em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrentou o RB Brgantino, no estádio Nabi Abi Chedid e ficou no empate de 1 a 1, com gols de Pablo Vegetti pelo lado carioca e Gustavinho pelo lado paulista.

O treinador Ramón Díaz concedeu sua entrevista coletiva após a partida, citando os jovens atletas, próximos compromissos, novo reforço e sua análise do jogo. Confira alguns trechos de sua coletiva.

Visão do treinador sobre a partida

"No primeiro tempo a gente poderia ter marcado o segundo com Luca, que teve uma grande chance. Acho que a partida seria diferente. A equipe está crescendo, temos que dar confiança a eles. Estou muito feliz de jogar com torcida. Das partidas que jogamos, essa é a primeira com torcida. Vimos todos os torcedores que nos acompanham, é incrível e isso nos deixa muito contentes. Por isso vamos seguir lutando, seguir trabalhando. Foi uma partida muito intensa, muito bonita de ver, com muitas emoções. Mas o importante é seguir pontuando."

Novo reforço

Durante a semana o Vasco acertou com o meia francês, Dimitri Payet, Ramón elogiou o atleta:

"Tem liderança, é um jogador de liderança, que tem muita experiência. Vai trazer essa tranquilidade de jogo que precisamos."

Sobre sua expulsão

O comandante acabou sendo advertido com cartão vermelho no final da partida, por invadir o campo reclamando de uma suposta falta para sua equipe.

"Eu peço desculpas. Me deixei levar pela emoção e entrei um pouco no campo, mas não vi pela emoção. Foi culpa minha, não do árbitro. Peço desculpas, não vai voltar a acontecer."

Jovens atletas do elenco

"Temos que dar confiança à equipe. Temos jogadores muito jovens, neste momento a pressão que existe é grande. O grupo todo está comprometido para sair dessa situação. O mais importante é que, em duas partidas, conseguimos quatro pontos. Agora vamos jogar com nossa torcida e esperamos conseguir resultados positivos para seguir crescendo. Vamos seguir lutando até o final."

Futuro do Vasco

"Com o tempo nós vamos melhorando. Acho que a equipe está bem, por isso hoje conseguiu um resultado importante. Uma pena que não conseguimos a vitória, tivemos ao menos duas chances em que poderíamos ter sido mais felizes. Mas o resultado é justo, eles também tiveram algumas chances. Vamos crescendo, isso nos dá tranquilidade para seguir brigando."

Próximos compromissos

O Vasco da Gama volta a campo no próximo domingo (20), contra o Atlético-MG, às 11h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.