Athletico vence Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro

Nesta terça-feira (15), Athletico Paranaense e Cuiabá se enfrentaram na Ligga Arena. O Furacão fez 1 a 0 na primeira etapa com Canobbio e matou o jogo no segundo tempo com Bruno Zapello. A derrota interrompeu a sequência de seis jogos invictos do time do Mato Grosso.

Furacão abre o placar!

O primeiro tempo de contou com um jogo sem muitas emoções e muito disputado no meio campo. Porém, logo aos dois minutos, Vitor Bueno arriscou de longe e obrigou Walter a fazer ótima. Do outro lado, o Dourado não conseguia aproveitar seus contra ataques. No final do primeiro tempo, Canobbio aproveitou o bom cruzamento de Khellven para aceitar bela cabeçada e abrir o placar.

Quem não faz…

Na volta para o segundo tempo, o Furacão voltou melhor e só precisou de nove minutos para fazer o segundo. Vidal roubou a bola de Raniele e soltou a bomba. Depois do gol o árbitro foi acionado pelo VAR. Arthur Gomes Melo foi ao monitor e anulou o gol por toque de mão do chileno. O primeiro lance de perigo do time visitante veio aos 22, Deyverson aproveitou o cruzamento e desviou de cabeça, levando perigo a Bento. Sem conseguir ser efetivo, o torcedor Dourado viu o time empilhar chances perdidas. Em um lance de superioridade numérica, Ranielle havia saído por conta de atendimento médico, Cuello invadiu a área e rolou para Zapellin matar o jogo.



Próximos jogos e classificação

Com a vitória o Athletico fecha o primeiro turno do campeonato no G-6. O time chegou a 31 pontos e fecha na sexta rodada. Na próxima rodada o Furacão enfrenta o Goiás, na segunda feira (21), no Estádio da Serrinha, às 20h.

Já o Cuiabá fecha o primeiro turno com em oitavo com 28 pontos. O próximo jogo a equipe enfrenta o Palmeiras na Arena Pantanal, no Sábado (21), às 18h30. O jogo é válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.