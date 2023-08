No Maracanã, Flamengo e Grêmio decidem segundo finalista da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (16) às 21h30, em um Maracanã lotado, o Flamengo recebe o Grêmio pela partida que definirá o último finalista da Copa do Brasil 2023. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença para se classificar direto.

Atuando como visitante, a última vez que o Grêmio superou o Flamengo por 2 gols de vantagem foi em 1983, quando o time gaúcho, que tinha Renato Gaúcho no ataque, eliminou o Rubro-Negro de Zico e seguiu campanha na Libertadores até ser campeão em cima do Peñarol.

No geral, são 104 jogos e um empate técnico entre as equipes, com 35 vitórias para cada lado, além de 34 empates, neste sentido, o confronto de hoje se torna um verdadeira tira-teima.

Pela Copa do Brasil, no geral, são 17 partidas disputadas e o Flamengo se faz superior com 8 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. No entanto, em 8 encontros na história da Copa do Brasil, cada equipe avançou de fase quatro vezes, o que torna esse encontro um novo tira-teima.

Enquanto mandante no confronto, o Flamengo novamente leva a melhor com 27 vitórias em 56 partidas, tendo também 16 empates e 13 vitórias gremistas.

Em meio a crise grave, classificação pode significar mudança de chave para time da Gávea

Não se sabe com certeza a equipe que irá a campo, mas Sampaoli tem problemas na lateral direita, visto que Wesley está suspenso. Para o lugar do jovem lateral, Varela deve jogar com máscara, devido ao seu nariz fraturado em briga com Gerson no treino desta terça-feira (15).

Provável escalação: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan, Gerson e Victor Hugo; Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique.

Uruguai e Maracanã: Grêmio confia em Luis Suárez para repetir Maracanazo e conquistar uma virada histórica

Em 16 de julho de 1950, o Brasil, por 2 a 1, perdia uma final de Copa do Mundo em pleno Maracanã para a seleção do Uruguai. Exatos 83 anos depois, o Grêmio busca calar novamente o Maracanã lotado, desta vez de flamenguistas. Suárez precisará superar uma seca de 7 jogos sem marcar se quiser contribuir com a virada.

A contrário do adversário, o Grêmio chega ao confronto com clima leve e Renato Gaúcho, ex-treinador do Flamengo, pode tirar proveito do clima em ebulição na Gávea para revertar a vantagem carioca. O elenco chega reforçado, visto que Carballo e Cristaldo foram liberados pelo departamento médico para a partida; sendo assim, os únicos desfalques ficam por conta de Kannemann (suspenso), Geromel (em transição) e Bruno Uvini (desgaste muscular).

Em meio a tantas baixas no sistema defensivo, Rodrigo Ely deve ser o titular nesta noite. Já pela lateral direita, João Pedro e Fábio disputam a posição.

Provável escalação: Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê), Bitello, Cristaldo (João Pedro Galvão) e Ferreira; Suárez.

Arbitragem e onde assistir

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (PB)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Transmissão: Na TV Aberta quem transmite é a TV Globo para todo o país, enquanto SporTV e Premiere são opções para a TV fechada. Para quem prefere assistir via streaming, ainda há a alternativa do Prime Video.