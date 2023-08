Lucy Bronze fala sobre emoção de chegar na final da Copa do Mundo Feminina

A Inglaterra se classificou para a final da Copa do Mundo Feminina após bater a Austrália, dona da casa, pelo placar de 3 a 1 em um grande jogo e a ala Lucy Bronze falou emocionada após o confronto.

Lucy, primeiramente, falou sobre a sensação de chegar a uma final após duas edições onde não atingiu o objetivo.

"Esta é a única coisa que sempre quis, chegar à final da Copa do Mundo. Depois de duas vezes de tanta decepção, não consigo acreditar."

"Todas sonhávamos estar na final e toda a nossa família e amigos abdicaram de tudo para estar aqui, para ficar até a final porque acreditaram em nós, ter toda a gente aqui e todo aquele apoio é inacreditável."



Sobre a partida diante da Austrália de modo geral, a atleta falou sobre os 90 minutos de resiliência e determinação inglesa, fazendo questão de elogiar as donas da casa pelo bom torneio que fizeram.

"Jogamos como queríamos, fomos determinadas, resilientes. Sabíamos que a torcida ia ficar louca e conversamos sobre silenciá-los e sinto que fizemos isso no final com o terceiro gol."

"Foi incrível jogar contra a Austrália, que torneio fantástico elas fizeram, mas estou muito feliz por chegar à final."

Foco na decisão contra a Espanha

Jogadora do Barcelona assim como sua companheira Walsh, Lucy Bronze comentou sobre conhecer praticamente 90% da equipe titular da Espanha, adversária da final, por atuar ao lado delas no dia a dia do clube.

"Elas tem ido muito bem, eu e Keira conhecemos 90% das 11 titulares muito bem (Espanha), então acho que vamos receber muitas perguntas antes da final."