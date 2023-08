Katrina Gorry pede calma com e foca no terceiro lugar da Copa: "Há outro jogo pela frente"

A seleção feminina de futebol da Australia enfrentou as inglesas pela semi final da Copa do Mundo de Ftebol Feminino com o apoio de sua torcida por serem o país sede da competição. Porém o resultado não foi dos mais agradáveis, 3 a 1 para as inglesas fora o baile. O gol das Matildas veio com a artilheira Sam Kerr, já os três das Leaos foram de Ella Toone, Lauren Hemp e Alessia Russo.

A jogadora de meio-campo australiana, Katrina Gorry, estrela das Matildas pediu paciencia para seus compatriotas quando perguntada se já tinham feito história na Copa.

"Ainda há outro jogo pela frente e é um grande jogo para nós."

A mais talentosa jogadora da nova geração australiana comentou ainda sobre a disputa de terceiro lugar e o como suas colegas devem priorizar essa partida.

"Não queremos voltar para casa de mãos vazias. Portanto, temos que nos reagrupar, temos que reorientar, temos que estar lá um para o outro e apenas nos preparar para o próximo jogo."

Ao ser perguntada sobre a torcida a meia não deixou de ressaltar o quanto a jornada da Copa do Mundo feminina tem sido incrível e com muito apoio de seus compatriotas.

"O apoio está conosco desde o primeiro dia, e todos os outros que embarcaram para assistir a este belo jogo e à mudança no futebol australiano foram incríveis".

Katrina teve tempo durante a entrevista de mandar mensagens positivas para o torcedor que acompanhou a derrota.

"Adoramos cada minuto, desde a saída do avião até a saída do hotel. Austrália, amamos você. Espero que tenhamos deixado você orgulhoso."

Gorry fez questão de pedir que o apoio continue para o jogo da disputa de terceiro lugar e para o futebol feminino em si. "Ainda há muito o que fazer. Portanto, não saia da onda agora. Continue vindo e tenho certeza de que o deixaremos orgulhoso."

Sequência

As Matildas agora terão um grande e dificil jogo pela frente valendo o terceiro lugar da Copa do Mundo de Futebol feminino de 2023 em seu próprio território. Em partida válida pela semi final da Competição mais importante do futebol feminino a Austrália anfitriã da copa irá a campo no próximo sábado (19) para enfrentar a Suécia as 5h, em casa no Suncorp Stadium, com capacidade máxima de 53 mil torcedores.