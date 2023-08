Rumo ao Chelsea, Deivid Washington se despede: "Prometi fazer o Santos campeão"

O jovem atacante Deivid Washington,, de apenas 18 anos, encerrou sua trajetória no Santos para embarcar em uma nova jornada no Chelsea. A transferência foi selada por 15 milhões de euros (equivalente a R$ 81,61 milhões na cotação atual), com possibilidade de chegar a 20 milhões de euros (cerca de R$ 108,82 milhões) conforme condições contratuais. O jogador, que já se encontra em Londres, anunciou sua partida através de um emocionante texto publicado em suas redes sociais.

A partida da jovem promessa deixou os torcedores do Santos com sentimentos mistos de orgulho e saudade, pois o atacante estreou pelo clube nesta temporada e fez apenas 16 jogos, no entanto, já era considerado uma das joias da base e havia demonstrado grande potencial em suas atuações.

Deivid era chamado carinhosamente pelos torcedores como “Presidente”, devido ao ex-presidente dos Estados Unidos George Washington. No seu texto de despedida, o atleta aproveitou seu apelido para prometer que mesmo após essa passagem breve pelo profissional do Peixe, um dia ele voltará para fazer o clube campeão.

"Sou muito grato a todos os envolvidos que me fizeram vestir essa camisa tão pesada do futebol mundial. É certo que eu fiquei meses no profissional, mas estou neste clube desde os meus 11 anos. Vivi muitos momentos marcantes, conquistei títulos, passei por momentos ruins, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial. Estou realizando mais um sonho, que é atuar na Europa. Estou feliz, mas não esqueçam que eu prometi em fazer o Santos campeão. Como um bom presidente, eu voltarei para cumprir isso! Obrigado e sentirei falta da Vila Belmiro lotada nos apoiando em todas as vitórias. Até logo!", Deivid Washington em sua mensagem aos torcedores santistas.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Crise interna!

A saída de Deivid também gerou uma crise interna no clube. Outro centroavante promissor, Marcos Leonardo, que estreiou no clube profissional há três anos, estava na iminência de ser negociado nesta janela de transferências, com uma proposta da Roma sobre a mesa. No entanto, a diretoria do Santos, liderada pelo presidente Andres Rueda, decidiu não liberar o jogador para o futebol europeu, o que resultou em um impasse.

A situação afetou o ânimo de Marcos Leonardo, que demonstrou seu descontentamento ao não treinar na semana passada e ao desfalcar o Santos na partida contra o Fortaleza no último fim de semana. O jovem jogador só retornou às atividades nesta terça-feira (15) gerando incertezas sobre seu futuro no clube. A permanência do camisa 9 no Santos parece ser o cenário mais provável, mas a questão ainda não está completamente resolvida.