Multicampeão na base do Palmeiras, Athos Moreno reforça Portuguesa Santista na Paulista Cup Sub-20

Athos Moreno é o mais novo reforço da Portuguesa Santista. O volante chega para a disputa do Paulista Cup Sub-20, torneio que se inicia neste mês de agosto. A equipe da Baixada Santista estreia no dia 24, no Estádio Ulrico Mursa, às 10h.

Com contrato assinado e empolgado com a oportunidade, Athos vem trabalhando em dois períodos estar à disposição para estreia no torneio.

“Estou muito feliz com a oportunidade de jogar pela Portuguesa Santista. Um time com muita tradição no Brasil. Quero agradecer a toda diretoria e em especial ao técnico Cristiano Troisi pela confiança. Estou muito empolgado para o início do campeonato. Venho treinando incansavelmente para estar pronto e surpreender a todos. Vou dar o meu melhor todos os dias e os torcedores podem esperar muita entrega dentro de campo”, disse Athos.

Natural de Brasília (DF), o atleta já treinava futsal e taekwondo na sua cidade natal aos seis anos de idade. Nessa mesma época, começou a treinar futebol no time do Brasília, ainda na categoria Sub-8. Permaneceu por quatro anos treinando no clube, se destacou e chegou ao Sub-11. Lá, o volante chamou atenção de um olheiro do São Paulo.

Aos 10 anos, veio o convite para integrar a base do Tricolor Paulista. No final de 2015, durante um campeonato Sub-11, o jovem foi observado por empresários ligados ao Palmeiras. No início do ano seguinte, veio a proposta oficial e Athos Moreno foi contratado pelo Verdão.

No mesmo ano de sua chegada, o volante já começou a colecionar troféus: conquistou a Copa Ouro, o Campeonato Paulista e a Shonan International Cup, no Japão. Em 2018, já pela categoria Sub-13, ganhou novamente o Paulistão, o Campeonato Brasileiro Mirim, a Dani Cup e a Copa Zico Sub-13, competição na qual foi melhor jogador da competição e artilheiro, com 15 gols marcados.

Ainda em 2018, viajou com o elenco do Sub-14 do Palmeiras para disputar dois campeonatos internacionais: o Tokyo International Youth Football Tournament e o Torneio Brasil-Japão. Conquistou os dois títulos ao vencer as finais contra Boca Juniors e o arquirrival Corinthians. No ano seguinte, Athos Moreno subiu para o Sub-15 e foi campeão do Paulista mais uma vez, batendo o Santos na final por 2 a 0. Por fim, o atleta ainda conquistou as taças Copa Fam e Festival TSFC Desportivo Brasil em 2022.

“Foram muitos títulos conquistados pelo Palmeiras em quase 7 anos no clube. Creio que isso me ajudou a ser mais forte mentalmente e tecnicamente. Me sinto preparado para conquistar ainda mais títulos pela Portuguesa Santista. Nos primeiros dias que esteve aqui eu já percebi que o time é como uma família. Estou motivado e determinado a ajudar da melhor forma possível a equipe, comissão e a Briosa”, completou Athos.

A Portuguesa Santista está no Grupo I da Paulista Cup ao lado de Água Santa, Santo André, Jabaquara e São Vicente.

Títulos:

– Copa Ouro – Palmeiras (2016)

– Shonan international Cup Japão – Palmeiras (2016)

– Campeonato Paulista Sub-11 – Palmeiras (2016)

– Campeonato Paulista Sub-13 – Palmeiras (2018)

– Campeonato Paulista Sub-15– Palmeiras (2019)

-Torneio Brasil-Japão Sub-14 (2019)

-Copa de Futebol Cidade Verde (2017)

– Copa Zico – BFA (2018)

– Mito HollyHock Sub-13 – Palmeiras (2018)

-Campeonato Brasileiro Mirim (Invicto) 2018

-Tokyo U-14 International Youth Football Tournament 2018

-Dani Cup (2018)

-Copa Fam (2022)

-Festival TSFC Desportivo Brasil (2022)

Títulos individuais:

– Artilheiro Copa Zico – BFA (2018)

- Melhor jogador da copa Zico (2018)