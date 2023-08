Flamengo vence o Grêmio no Maracanã e está na final da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 no jogo de volta da Copa do Brasil, no Maracanã, e se classificou para a grande decisão do torneio. Agora, o Rubro-Negro vai encarar o São Paulo nos dias 17 e 24 de setembro.

O único gol da partida foi marcado por Arrascaeta no segundo tempo, após pênalti checado pelo VAR em toque no braço de Rodrigo Ely.

Grêmio pressiona, Varela sai lesionado e primeiro tempo termina sem gols

Precisando vencer para se classificar, o Grêmio foi quem buscou mais o ataque no primeiro tempo. O Flamengo explorava mais os contra-ataques e conseguiu chegar com perigo poucas vezes.

O Flamengo assustou logo no início, com Bruno Henrique. Aos xx, Gabigol recebeu em contra-ataque e abriu com Gerson na esquerda. O volante cruzou na área e Bruno Henrique cabeceou firme para excelente defesa de Gabriel Grando.

A melhor chance do Tricolor Gaúcho aconteceu aos 29. Bitello fez o corta-luz para Suárez, que devolveu. O atacante invadiu a área e bateu firme para grande defesa de Matheus Cunha. O Rubro-Negro passou a gastar o tempo, mas também viu Varela deixar o campo lesionado. O lateral que levou um soco de Gerson durante o treinamento fazia bom jogo, quando teve uma entorse no joelho e foi substituído por Matheuzinho. Ao deixar o campo, o jogador foi aplaudido pela torcida.

Arrascaeta marca de pênalti e coloca o Flamengo na final

No segundo tempo, o Grêmio partiu pra cima desde o primeiro minuto, mas pecou muito nas finalizações. O Flamengo buscou ter mais a posse e Sampaoli abriu Bruno Henrique na ponta para ter mais amplitude, mas o Rubro-Negro ainda esbarrava na forte defesa gremista.

Aos 07, Cristaldo recebeu no ataque, dominou de peito e cruzou rasteiro. Suárez finalizou e Matheus Cunha defendeu de manchete para salvar o Flamengo. Aos 11, resposta rubro-negra. Bruno Henrique recebeu de Arrascaeta na área e saiu cara a cara com Grando, mas na hora de finalizar, a bola resvalou nele após a defesa e saiu pra escanteio.

Aos 13, Ferreirinha recebeu na entrada da área, limpou e finalizou com perigo. A bola explodiu na trave. O lance capital do jogo aconteceu aos 27, quando Léo Pereira subiu no escanteio e cabeceou. A bola explodiu no braço de Rodrigo Ely e o juiz marcou pênalti após revisão do VAR. Arrascaeta foi pra cobranã e converteu, colocando o Flamengo na final.

A decisão

Agora, Flamengo e São Paulo vão se enfrentar na final da Copa do Brasil nos dias 17 e 24 de setembro. O mando de campo ainda será definido por sorteio na sede da CBF.