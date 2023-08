Bruno Alves lamenta eliminação do Grêmio na Copa do Brasil e critica arbitragem: "Falta de critério"

A eliminação do Grêmio no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (17), no Maracanã, foi um balde de água fria na cabeça do elenco, treinador e torcedor gremista. Após a derrota por 1 a 0 contra o Flamengo, Bruno Alves analisou a partida e criticou também a atuação da arbitragem. O zagueiro mencionou a marcação do pênalti para o Rubro-negro que inaugurou o placar.

O lance em questão aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio do Flamengo, Léo Pereira cabeceou e a bola desviou no braço de Rodrigo Ely. O árbitro Bráulio da Silva Machado não marcou o pênalti de imediato, mas recebeu a chamada do VAR e foi rever a origem da possível infração no vídeo. Em seguida, a penalidade foi confirmada.

Bruno Alves critica marcação do pênalti após eliminação do Grêmio

"Estávamos fazendo um grande jogo, competitivo, juiz marcou um pênalti desse. Só queria entender por que, contra o Bahia nas quartas de final, foi o mesmo lance que o Bruno Uvini cabeceia, não deram pênalti. Era o mesmo lance, é só comparar", iniciou Bruno Alves.

"Hoje deram o pênalti, acabou estragando o jogo, estávamos bem, criando, a partir do gol o Flamengo se fechou bem e saiu com a classificação para a final. Só queria entender a falta de critério, para uns é pênalti, para outros não", completou.

Próximo jogo

No próximo domingo (20), o Grêmio vira a chave para o Brasileirão da Série A. O Tricolor Gaúcho visita o Santos, às 16h, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada da competição. O time do treinador Renato Gaúcho é o terceiro colocado e soma 33 pontos, um a menos que o vice-líder Palmeiras, e 14 atrás do líder Botafogo.