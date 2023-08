Mirando o acesso, Ronaldo vê equilíbrio como principal marca na atual edição da Série B

Candidato ao acesso na Série B , o Grêmio Novorizontino encara uma das edições mais equilibradas da competição para alcançar a tão sonhada participação na elite do Campeonato Brasileiro .

O Tigre ocupa atualmente o terceiro lugar na tabela de classificação, com 42 pontos conquistados. Três atrás do líder Sport e três a mais que o Juventude, primeiro clube fora da zona de acesso.

Um dos destaques da equipe dirigida por Eduardo Baptista com 10 gols marcados em 2023, o atacante Ronaldo ressalta o cenário atípico encontrado pelo Novorizontino nesta temporada.

"Não lembro de uma edição em que tenha tido tão pouca diferença de pontos do décimo/décimo primeiro ao líder. Creio que como sempre os times estão nivelados, não tem nenhum time conseguindo fugir da curva. Acho que a briga pelo acesso vai até a última rodada com quatro, cinco equipes brigando." - disse antes de completar sobre a importância de permanecer sempre no bloco entre os candidatos em subir à Série A.

"Ano passado eu creio que fugiu um pouco do que era esperado por nós, jogadores. Tínhamos um elenco considerado forte, mas não conseguimos colocar isso em prática. Esse ano também temos um forte elenco, mas estamos mostrando o quão forte somos. Muitos nos subestimam, mas sabemos nossa força. O clube merece estar na elite, mas claro que disputar a Série B e poder se manter nela é algo de muito valor também." - afirmou.

Ronaldo fala da sequência da temporada mirando o acesso

Por fim, o centroavante destaca os cuidados que o Novorizontino terá que ter nesta sequência de Campeonato Brasileiro visando a permanência no G-4.

"Agora precisamos estar muito mais concentrados do que no primeiro turno. O detalhe de matar um jogo ou de não tomar um gol, vai ser primordial para pontuarmos em cada rodada e com esse nível de desempenho poder surpreender a todos ao final do campeonato." - concluído.