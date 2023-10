Casa de apostas ou bolsa de apostas: saiba como apostar no futebol

Para quem é apaixonado por futebol e acompanha bastante o esporte, a modalidade também pode servir para outro entretenimento, o das apostas. Atualmente, o Brasil possui vários sites onde as pessoas conseguem dar palpites, e em alguns casos até ganhar dinheiro com isso - quando acertam, claro.

Existem dois tipos de plataformas em que é possível fazer esses jogos, que são as casas e as bolsas de apostas. As primeiras são mais famosas, porém, as outras também estão conquistando mais público agora. Apesar de nomes parecidos, elas têm diferenças que são importantes conhecer antes de dar um palpite. Veja só!

Vantagens e desvantagens das casas de apostas

As casas de apostas dominam o mundo das apostas atualmente. A maior parte das patrocinadoras dos times de futebol e dos anunciantes na mídia são desse tipo.

Elas têm um sistema mais simples, em que os jogadores fazem as apostas, aguardam os resultados e, caso tenham acertado, ganham o valor correspondente. Muitas vezes, esse processo não acontece de forma tão rápida, e em algumas plataformas é até impossível fazer o cash out, ou seja, retirar uma aposta quando a partida está acontecendo.

Consequentemente, isso se torna um empecilho para os apostadores, que querem mudar de ideia na hora. Eles ainda poderão ganhar, porém, caso percebam que o time adversário está se saindo melhor, não poderão fazer a troca.

Vantagens de desvantagens das bolsas de apostas

Nas bolsas de apostas, é diferente. Elas trabalham de maneira similar a uma bolsa de valores, e por esse motivo permitem movimentações durante todo o tempo (ou período). Enquanto os investidores podem comprar ações quando valem menos e vendê-las quando valem mais, nas plataformas de apostas é possível tomar decisões para evitar perdas.

Para exemplificar é necessário entender alguns aspectos do mercado de apostas, sendo os odds o primeiro deles. Os odds estão relacionados com a movimentação das apostas e são representados por um valor.

Apostar no Palmeiras, por exemplo, pode valer R$ 1,20, enquanto o palpite na Ponte Preta retorna R$ 6,10. Isso porque mais pessoas estão apostando no Verdão, que tem ganhado as últimas partidas. Nesse caso, a vitória da Ponte Preta seria uma surpresa.

Um aspecto positivo das bolsas de apostas é que elas têm mais liquidez, e permitem fazer apostas mais dinâmicas e apostar em opções que não há em outras plataformas. Vale notar ainda que, diferentemente das casas de apostas, em que as pessoas dão palpite contra ou a favor da própria casa, nas bolsas, a disputa é contra os outros jogadores. Para apostar a favor de um odd, ou seja, de um resultado, outro apostador deve ter apostado contra.

Placar do futebol transformado em odds

Para quem é iniciante no universo de apostas, os valores dos odds podem parecer aleatórios e sem sentido, mas não são. Além de entender que quanto menor o valor, maiores são as chances de algo acontecer, vale observar a porcentagem de probabilidade.

Para fazer o cálculo é bastante simples. Basta dividir 100% do valor do odd. Exemplo:

● Vitória do time A vale 1.42. Então 100/1.42 = 70,42%;

● Vitória do time B vale 4.80. Então 100/4.80 = 20,83%;

● Empate vale 6.2. Então 100/6.2 = 16,2%

Caso a aposta esteja sendo feita em uma casa de apostas, é comum que a soma de possibilidades dê mais do que 100%, como no exemplo acima. Esse excedente é uma das formas desse tipo de plataforma obter lucro. Nas exchanges ou casas de apostas, não existe essa comissão.

Vale notar que mais do que pensar em quem pode ganhar uma partida, é importante estabelecer uma estratégia. Enquanto os resultados improváveis pagam mais, quando se realizam, os prováveis dão um retorno menor.

Um método que alguns apostadores utilizam é olhar sempre para quem não está liderando os campeonatos, mas está se superando ou recuperando. Esses times são mais prováveis de ganhar do que os azarões, e podem valer mais do que os campeões do momento. Então, é interessante ficar de olho neles.

Como se percebe, o setor de apostas é um mundo, e não basta apenas gostar de futebol para conseguir obter dinheiro. Além de ser um entretenimento ligado à sorte, é necessário prestar atenção a cada detalhe, inclusive na escolha de onde fazer os palpites.