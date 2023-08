Mesmo com boas campanhas, seleção da Suécia é marcada pelo quase

Com a Copa do Mundo Feminina chegando ao fim, a seleção da Suécia mais uma vez não irá conseguir seu primeiro título, já que foi eliminada na semifinal para a Espanha, por 2 a 1. As suecas sempre chegam como fortes candidatas para a conquista mundial, disputando com muita garra todos os jogos, mas nunca conseguiram erguer a taça tão sonhada pelo país.

Nesta edição, a seleção europeia terminou a fase de grupos invicta, na liderança do grupo G, com nove pontos. Venceu as seleções da Argentina, Itália e África do Sul com autoridade, marcando nove gols e sofrendo apenas um nessa fase.

Pelas oitavas de final, enfrentaram a seleção que mais venceu o torneio, os Estados Unidos com quatros títulos. Segurando a forte equipe norte-americana, levaram a decisão para os pênaltis, após empate em 0 a 0. Nas penalidades, as suecas conquistaram a vaga para próxima fase, vencendo por 5 a 4.

Nas quartas de final, tiveram um forte duelo com outra equipe que já foi campeã do mundial, venceram o Japão por 2 a 1 em um jogo sufocante.

Chegando à semifinal e faltando um passo para grande final. A Suécia lutou os 90 minutos, conseguindo arrancar um empate de 1 a 1 ainda no final da partida, mas por um vacilo defensivo nos acréscimos, as espanholas marcaram o segundo gol e avançaram para a decisão. Assim encerrando mais uma vez o sonho das atletas e dos torcedores de seu país.

Em busca da quarta medalha de bronze, as suecas encaram a Austrália, neste sábado (19), às 5h (horário de Brasília), no Estádio de Brisbane, em Brisbane. Valendo entrar no pódio da Copa do Mundo.

Campanhas da Suécia no Mundial Feminino

1991 - Na primeira Copa do Mundo feminina, a Suécia caiu na semifinal para Noruega, mas ficou com o terceiro lugar, após golear as alemãs por 4 a 0.

1995 - Não conseguiu chegar ao pódio, caindo para China nas quartas.

1999 - Também não chegou ao pódio, sendo eliminada para Noruega nas quartas.

2003 - O ano que conseguiram chegar pela primeira vez na final do torneio, mas foram superadas pela Alemanha, ficando com a medalha de prata, após derrota dolorosa por 2 a 1.

2007 - A pior campanha sueca em copa, caindo ainda na fase de grupos, ficando em terceiro lugar na tabela.

2011 - Em uma boa campanha, foram derrotadas na semifinal pelo Japão, mas conquistaram o bronze pela segunda vez, vencendo a França por 2 a 1.

2015 - Em uma campanha razoável, caíram nas oitavas de final, para a Alemanha, em uma derrota por 4 a 1.

2019 - Na edição anterior, conseguiram mais uma ótima campanha, mas não aguentaram a Holanda na semifinal e foram para o confronto de terceiro lugar, conquistando mais um top-3, vencendo a Inglaterra por 2 a 1.

A seleção do quase encerra sua participação no Mundial de 2023, nesse final de semana, após mais uma boa campanha que não foi o suficiente para alcançar a taça. Voltam para tentar realizar esse sonho na competição de 2027.