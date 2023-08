Austrália consegue sua melhor campanha na história da Copa do Mundo Feminina

Jogando em seu país, as australianas fizeram história, chegando até à semifinal de uma Copa do Mundo. Seleção que nunca havia conseguido passar das quartas de final, irão disputar o terceiro lugar e buscam surpreender mais ainda todos os amantes de futebol que não esperavam uma campanha tão inédita do país sede.

O apelido "As Matildas" foi adotado pela Associação Australiana Feminina de Futebol em 1994, após uma votação popular realizada por uma emissora de TV do país. O concurso contava com diversos nomes, mas Matildas foi o mais votado. O nome veio em homenagem a uma canguru que foi a mascote dos Commonwealth Games de Brisbane, em 1982.

Na época não foi bem visto pelas atletas que defendiam seu país, mas atualmente é amado e levado com muito orgulho pelas atletas e torcedores australianos. Tendo bandeiras, canções e decorações com o apelido nos estádios e por todas as cidades da Austrália.

Desde a criação do apelido, nunca ficaram fora de uma Copa do Mundo. Mas nunca conseguiram ir tão longe no torneio.

Todas as campanhas da Austrália no Mundial

1991 - Não participou, mas não haviam o apelido das Matildas.

1995 - Ficou em 4º lugar do grupo, com zero pontos.

1999 - Encerrou em 3º lugar do grupo, com um ponto.

2003 - Mais uma vez na 4ª colocação, com apenas um ponto.

2007 - Primeira classificação, ficando em 2º lugar do grupo, mas caindo para o Brasil nas quartas de final.

2011 - Mesmo classificada em 2º lugar na fase de grupos novamente, foi eliminada para Suécia nas quartas.

2015 - Outra qualificação na 2ª colocação, mas eliminada outra vez nas quartas, dessa vez para o Japão.

2019 - Avançou em 2º da fase de grupos e caiu para Noruega nas oitavas de final.

Com um histórico de muitas eliminações, ninguém colocava a Austrália como uma das favoritas para esta edição de 2023. Mas com muito trabalho e raça, as donas de casa contavam com o forte apoio de sua torcida, sendo uma 12ª jogadora em campo e a arma secreta da equipe.

Encerrando a fase de grupos na liderança pela primeira vez, com seis pontos e garantindo a classificação para as oitavas. Derrotando as seleções da Irlanda e Canadá e sendo derrotada pela Nigéria.

Nas oitavas, as Matildas derrotaram a Dinamarca por 2 a 0, e foram para as quartas. Na fase seguinte tiveram muita garra e conseguiram segurar o 0 a 0 contra a França, conquistando vaga para semifinal nos pênaltis.

Disputando uma semifinal de mundial pela primeira vez na história, as australianas deram seu máximo, mas infelizmente foram superadas pela Inglaterra, por 3 a 1. Mas saíram cabeça erguida em uma atmosfera surreal, conseguindo colocar quase 76 mil torcedores em seu estádio, que vibraram até o último segundo.

As atletas já estão na história da seleção e esperam criar um legado, conquistando a medalha de bronze em forma de agradecimento pelo carinho dos torcedores.

Buscando melhorar a sua melhor campanha da história da seleção em copa, a Austrália encara Suécia na disputa do terceiro lugar do Mundial Feminino, na madrugada deste sábado (19), às 5h (horário de Brasília), no Estádio de Brisbane, em Brisbane. Valendo vaga no pódio da competição.