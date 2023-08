Vila Nova vence Mirassol e volta ao G4 da série B

Na noite desta quinta-feira (17), o Vila Nova venceu o Mirassol por 2 a 0 e está de volta ao G-4 da Série B, após jogo válido pela 24ª rodada, no Onésio Brasileiro, em Goiânia. Rafael Donato e Lourenço, anotaram para o Tigrão.

Tigrão pressiona e marca

O jogo começou com o Vila Nova dominando e pressionando o Mirassol nos minutos iniciais. Aos sete, Lourenço cobrou escanteio, Rafael Donato subiu alto e marcou de cabeça para o Tigrão. Com a vantagem no placar, o Vila diminuiu o ritmo e cedeu espaço ao adversário Leão, que até tentou rugir. Aos 14, Julimar recebeu cruzamento na medida de Lucas Ramon e perdeu gol cara a cara.



Na reta final, Vila Nova voltou a pressionar e conseguiu ampliar a vantagem. Aos 41, Guilherme Parede saiu livre pela esquerda após tiro de meta de Dênis Júnior, ele invadiu a área e rolou para dentro. Lourenço apareceu livre e chutou para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Vila Nova.

Final apático

Na volta do intervalo, o Mirassol controlou totalmente a posse de bola, mas não conseguiu levar perigo ao adversário. O Tigrão soube fazer o tempo passar e forçou erros do adversário, principalmente pelos lados de campo. A melhor chance do Leão foi um chute de Julimar que passou perto da trave. O Vila ameaçou sair em velocidade em alguns contra-ataques, mas também não ameaçou mais o gol de Alex Muralha, tratando apenas de segurar a vantagem que já havia no placar.

Mas, e como fica?

Com o resultado, O Vila Nova chega aos 42 pontos, ultrapassando o Criciúma e Juventude e assumindo o quarto lugar. Já o Mirassol, por sua vez, perde a segunda consecutiva e fica sem contato com o G-4, com 36 pontos.

Próximos Jogos

Vila Nova encara o Criciúma, na terça-feira (22), às 21h30, fora de casa. Já o Mirassol, volta a campo no mesmo dia, em mais um confronto direto, desta vez contra o Juventude, às 19h.