Vitória vence o Botafogo-SP e assume a liderança da Série B

O Vitória venceu o Botafogo-SP pela 24ª rodada da Série B e assumiu a liderança do Campeonato. O Leão da Barra chegou aos 47 pontos e ultrapassou o Sport, que agora é o vice-líder, com 45.

O Vitória dominou a partida do início ao fim e fez valer o mando de campo para conseguir os três pontos. Os gols do Leão foram marcados no segundo tempo Léo Gamalho e Iury Castilho.

Vitória domina, mas não marca no primeiro tempo

Na primeira metade, o Leão da Barra foi dominante e teve maior posse de bola. O Rubro-Negro chegou muito pelas pontas e, até por isso, teve muitos escanteios. Entretanto, não teve chances claras de gol.

Matheusinho arriscou de longe, mas não acertou o alvo e teve a melhor chance do primeiro tempo. O Botafogo-SP, por sua vez, pouco ameaçou. A principal chance foi com Pedro Rodrigues, dentro da área, mas o chute foi pra fora.

Léo Gamalho e Iury Castilho decidem e Vitória volta pra liderança

No segundo tempo, a pressão do Leão da Barra aumentou e o gol finalmente saiu. Aos 17, Léo Gamalho abriu o placar. Ele recebeu um belo passe de Zé Hugo, que roubou a bola no meio de campo e driblou meio time adversário para dar a assistência. O camisa 9 finalizou e ainda contou com um desvio para encobrir o goleiro.

Aos 25, Iury Castilho ampliou. Em nova jogada de Zé Hugo, em contra-ataque, Iury Castilho recebeu cruzamento na área e empurrou pras redes: 2 a 0.

Com o resultado, o Rubro-Negro baiano pulou para os 47 pontos e assumiu a liderança da Série B, deixando o rival Sport com 45, na vice-liderança. O Leão da Ilha ainda pode ultrapassar o adversário no decorrer da rodada.

Agenda

As equipes voltam a campo durante a semana. Na quarta-feira (23), o Botafogo-SP recebe a Chapecoense, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já no domingo (27), o Vitória visita o Atlético-GO, às 18h, Estádio Antônio Accioly.