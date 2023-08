Botafogo enfrenta São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão, visando manter boa fase do primeiro turno

Na tarde deste sábado (19), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o São Paulo no Estádio do Morumbi, às 16h (horário de Brasília). Duas equipes que vivem bons momentos na temporada, entram em campo na busca dos três pontos.

O glorioso vem de uma vitória de virada, contra o Internacional, por 3 a 1, dentro de casa, ficando cada vez mais perto do título, estando em 1º lugar com 47 pontos. O tricolor paulista chega de um triunfo por 2 a 0, contra o Corinthians, no Morumbi, que garantiu a classificação para a grande final da Copa do Brasil. Pelo brasileirão, conquistou um empate amargo no Maracanã, contra o Flamengo em 1 a 1, ficando estacionado na 9ª colocação com 27 pontos.

Enquanto o time paulista teve uma complicada batalha, pela semifinal da Copa do Brasil, os cariocas ficaram com a semana livre para descansar seus atletas e se dedicar melhor nos treinos. Com isso a equipe de Dorival Júnior deve poupar alguns jogadores, visando a forma física para o restante da temporada.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco jogos, é vantajoso para os botafoguenses, que possuem quatro vitórias, contra uma do tricolor. A última batalha ocorreu no primeiro turno do brasileirão, com triunfo carioca, por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

Botafogo

O treinador não poderá contar com o defensor Rafael, os meias Patrick de Paula e Gabriel Pires e o atacante Tiquinho Soares que passam por tratamento de suas respectivas lesões.

São Paulo

O time possui uma lista de baixas, os atletas Galoppo, Caio Paulista, Igor Vinicius, Erison, David e Patryck se encontram lesionados e o treinador Dorival Júnior cumprirá suspensão .

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington; Pablo Maia, Gabriel Neves, James Rodríguez e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano. Técnico: Lucas Silvestre.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)