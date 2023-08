Suécia vence Austrália e fatura terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina chegou ao fim para mais duas seleções. Suécia e Austrália se despediram neste sábado (19), com chave de ouro na disputa pelo terceiro lugar e as suecas levaram a melhor por 2 a 0.

Os gols da partida foram marcados por Rolfö e Asllani. Agora, resta apenas a grande decisão entre Espanha e Inglaterra que acontecerá neste domingo (20), às 7h, no Accor Stadium, dentro do Parque Olímpico de Sydney, na Austrália.

Rolfö abre o placar de pênalti no primeiro tempo

A partida foi bem equilibrada, como se esperava desde o início, mas com leve superioridade para a seleção europeia. Tanto que nos primeiros minutos, a Suécia trabalhava bem a bola e até obrigava a Austrália a recuar em determinados momentos. As Matildas explorava alguns contra-ataques.

Aos 18, Musovic salvou o que poderia ser o primeiro gol da partida. Raso apareceu na segunda trave, dominou e finalizou forte, mas a goleira sueca salvou. Quem abriu o placar, entretanto, foram as suecas, com um pênalti marcado com auxílio do VAR.

Aos 26, Clare Hunt cometeu uma falta em Blackstenius dentro da área. Após análise no VAR, a arbitragem assinalou penalidade máxima, que Rolfö converteu: 1 a 0.

Com placar a favor, Suécia amplia e fatura terceiro lugar

Já com a vantagem no marcador, a Suécia passou a dominar as ações da partida no segundo tempo. Além da vantagem no placar, as europeias pareciam melhor fisicamente e aproveitaram do cansaço das Matildas para levarem a melhor.

Aos sete, Asllani chegou com perigo, mas finalizou ao lado do gol. 10 minutos depois, a mesma balançou as redes para decretar o fim do jogo. Aos 17, ela recebeu na entrada da área e finalizou com o pé direito no cantinho, sem chances para a goleira Mackenzie Arnold: 2 a 0.

Melhor goleira da Copa?

Foto: FIFA

Apesar de não conquistar o título, a Suécia tem muito o que comemorar nessa Copa do Mundo Feminina. Além do terceiro lugar, a equipe volta pra casa com um saldo muito positivo na bagagem e com atuações fantásticas de Zecira Musovic.

A goleira de 27 anos salvou a seleção sueca em muitos momentos durante a campanha da Copa do Mundo Feminina, inclusive no primeiro tempo contra a Austrália quando a partida ainda estava em 0 a 0.

Se ela vai receber o prêmio de melhor goleira da Copa, ainda não é certo, mas que fez uma campanha digna do prêmio, isso fez.