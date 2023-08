Gustavsson defende pouca rotação após derrota da Austrália: "Quanto mais tempo passam juntas, melhor jogam"

Na manhã deste sábado (19), na disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina, a Austrália foi batida pela Suécia, fechando assim sua participação na Copa na quarta posição, perdendo por 2 a 0, com gols de Rolfo e Asllani.

Após a partida Cortnee Vine, atacante da equipe, falou sobre o cansaço após a campanha na Copa, onde alguns jogos foram para a prorrogação.

“As meninas estão enfrentando jogos de 90 minutos, 120 minutos e chega um ponto em que você fica um pouco cansada. Hoje, o problema foi o aspecto físico da Suécia. Elas entraram em campo e simplesmente nos venceram na bola. Isso é cansaço nas pernas, para ser sincera”.

Gustavsson fala sobre cansaço e sobre as poucas mudanças que fez

Gustavsson, técnico da equipe, também falou após o jogo, se mantendo no tema da pouca rodagem que deu para o elenco durante a competição.

“Se perdêssemos, eu sabia que a pergunta viria. E acho que é uma pergunta justa. Mas se eu tivesse feito um rodízio de várias jogadoras e depois perdesse, a pergunta seria: por que você não continuou com o time? Quando eu disse 23 em 23, isso não significa necessariamente que 23 jogadoras devem jogar; significa que precisamos de 23 jogadoras. A maneira como as jogadoras se apoiaram mutuamente e se mantiveram unidas, mesmo que seja uma goleira [reserva] ou uma Kyah Simon que está lá para defender um pênalti, ou se for uma jogadora que muda o jogo e sabe que está na lista para entrar e fechar um jogo ou fazer um gol - foram 23 em 23".

"Quero ser claro quanto a isso. No que diz respeito às substituições, temos uma estratégia clara para os torneios, baseada na experiência, mas também em algumas estatísticas. Se olharmos para os grandes torneios masculinos e femininos e observarmos as equipes que ficaram entre as quatro primeiras colocadas e ganharam muitas medalhas: a continuidade nas escalações iniciais e a menor rotação nas listas foram fatores de sucesso. E acreditamos em relacionamentos, quanto mais tempo vocês passam juntas, melhor jogam juntas. Não se trata necessariamente de ter sempre as melhores jogadoras. As jogadoras sabem que essa tem sido uma estratégia clara, como vocês viram nas Olimpíadas. Vocês viram isso agora. Achamos que essa pode ser a razão pela qual esta equipe conseguiu romper barreiras, quebrar recordes e criar história", completou o técnico.

Gustavsson também falou sobre a experiente Kyah Simon, que permaneceu no banco mais uma vez.

“Na disputa de pênaltis [contra a França], eu poderia tê-la usado. "Mas esse é o único ponto em que eu poderia tê-la usado. Esse não era o caso quando a escolhi. Mas ela teve alguns contratempos em seu treinamento durante a Copa do Mundo e não conseguiu mudar o jogo. Então, ela se tornou apenas uma cobradora [de pênaltis]. Ela foi selecionada por estar disponível e, nas duas últimas semanas do campo de treinamento, ela foi fenomenal. Jogou em um time de 11 jogadores e fez um trabalho muito bom. Após a seleção em Gold Coast, ela teve um pequeno contratempo - apenas um pequeno contratempo, uma pequena pancada. Sabíamos que não seria um problema e, por isso, eu a mantive. E, depois que a janela fechou, ela teve outro contratempo em que só conseguiu cobrar um pênalti".