Internacional enfrenta Fortaleza buscando dar fim à sequência negativa no Brasileirão

O Inter vai receber o Fortaleza neste sábado (19), às 16h, no jogo de abertura da vigésima rodada do Brasileirão. O confronto está marcado para o Beira-RIo e colocará frente à frente duas equipes próximas na classificação.



O time gaúcho é o décimo terceiro colocado e o Leão o décimo primeiro. Caso o Colorado vença, irá ultrapassar o rival na tabela. Caso perca, dependendo de outros resultados, o Inter poderá ficar a três pontos do Z-4.

Para manter a escrita e se reabilitar

O Internacional não conquistou nenhuma vitória nas últimas sete partidas do Campeonato Brasileiro. A última vez que o time gaúcho somou três pontos foi na 12ª rodada, em 25 de junho, ao derrotar o América-MG por 2 a 1 em Belo Horizonte.



Apesar da fase ruim na competição, o lado positivo é que o Colorado nunca perdeu para o Fortaleza jogando em casa, foram onze jogos, oito vitórias e três empates. Além disso, o time da casa marcou 20 gols e sofreu apenas seis.

Para a partida de sábado, Eduardo Coudet poderá contar com seu novo contratado o lateral-direito espanhol Hugo Mallo. Entretanto, o treinador argentino terá algumas ausências: Campanharo, Rômulo e Lucas Ramos estão no departamento médico, enquanto o zagueiro Mercado não poderá jogar ´por estar suspenso.

De qualquer maneira, devido à viagem durante a semana para La Paz, onde o Internacional irá enfrentar o Bolívar no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, é provável que alguns jogadores titulares sejam poupados.



Provável escalação: Rochet; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Nico Hernández e De Pena (Thauan Lara); Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício (De Pena); Pedro Henrique e Luiz Adriano.

Para encostar lá em cima

Após vencer o Santos por 4 a 0, o Fortaleza chega mais leve a Porto Alegre. O time de Vojvoda estava sob grande pressão devido a quatro derrotas consecutivas, mas conseguiu a goleada e agora mira melhores posições na tabela. O Leão soma 26 pontos na classificação da Série A, dois a mais que o Internacional.



Para o duelo contra os gaúchos, o treinador irá contar com Lucero. O Fortaleza conseguiu reverter a decisão que impôs uma suspensão de quatro meses ao atacante. Com essa reviravolta, o jogador está autorizado a participar da partida.



No entanto, a relação de ausências conta com peças importantes como o zagueiro Titi (em suspensão), o meia Hércules e os atacantes Calebe e Pedro Rocha (todos em processo de recuperação de lesões).

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Machuca, Marinho e Lucero.



Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa - GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)



Transmissão: SporTV e o Premiere transmitem o jogo. Porém, você poderá acompanhar todos os lances aqui na VAVEL Brasil.