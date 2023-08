Palmeiras visita Cuiabá no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro

No início da noite deste sábado (19), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, às 18h30 (horário de Brasília). Os dois times estão em ótimos momentos na competição nacional e lutam pelos três pontos.

O alviverde chega de uma vitória na raça, contra o Cruzeiro, por 1 a 0, no Allianz Parque, com o triunfo a equipe subiu para a vice-liderança com 34 pontos. Por outro lado, o dourado vem de uma derrota para o Athletico-PR, por 2 a 0, fora de casa, ficando estacionado na 8ª colocação com 28 pontos.

Os dois clubes tiveram a semana sem jogos oficiais, por conta das semifinais da Copa do Brasil, assim podendo ter um bom descanso e maior tempo para executar os treinamentos com calma para a maratona de jogos que virão neste segundo turno. Mas o time paulista deve poupar seus atletas, já que na próxima semana viaja para Colômbia, em um confronto das quartas de final da Copa Libertadores da América.

O retrospecto entre as duas equipes nos últimos cinco confrontos é favorável para o verdão, que conquistou três vitórias contra uma dos cuiabanos, além de um empate. A última batalha foi realizada no início desse Brasileirão, terminando 2 a 1 para o antigo Palestra Itália, jogando dentro de casa.

Palmeiras

O comandante português não conta com Atuesta e Luís Guilherme que estão lesionados, os defensores Gustavo Gómez e Vanderlan terão que cumprir suspensão, além de Gabriel Menino e Dudu que serão preservados por opção técnica.

Cuiabá

A equipe do Mato Grosso não possui baixas e entrará com força máxima neste confronto.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur, Rony (Endrick) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)