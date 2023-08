De virada, Fluminense vence o América-MG pelo Brasileirão

Na noite deste sábado (19), Fluminense e América-MG se enfrentam no Estádio do Maracanã. A partida foi válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em duelo marcado pela intensidade do início ao fim, o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor e vendeu por 3 a 1. Felipe Azevedo abriu o placar para os mineiros, e John Kennedy, Cano e Arias marcaram os gols da virada do Fluminense.

Equilíbrio

Diferente do que poderia se imaginar, a primeira boa chance do duelo foi dos visitantes. Aos 6 minutos, Felipe Azevedo puxou o contra-ataque e deixou Rodrigo Varanda na boa para chutar e obrigar Fábio a fazer boa defesa. No rebote, bola sobrou limpa para Juninho com o goleiro no chão, mas o volante errou o alvo.

O Tricolor das Laranjeiras não demorou para dar uma resposta. Aos 8, André recebeu com liberdade na entrada da área e bateu rasteiros, buscando o canto, a bola saiu raspando a trave.

Os mineiros voltaram a chegar bem aos 15. Mastriani recebeu lançamento e chegou de cara para o gol, mas acabou atrapalhado por Felipe Melo e finalizou por cima.

Insistindo em cruzamentos, o Fluminense encontrava dificuldades para criar novas chances de gol.

Já no final da primeira etapa, fortes emoções. Aos 38 Lima ganhou de Burgos na área efoi puxado, mas levou vantagem e bateu cara a cara com o goleiro, porém, Maidana evitou o gol quase em cima da linha.

Quando o relógio apontava 43 minutos o Coelho também teve grande oportunidade. Fábio errou na saída de bola, chutando em cima de Felipe Azevedo, assim, a bola acabou sobrando de graça para Mastriani que, sem goleiro, chutou para fora. Desta forma, o primeiro tempo terminou sem bola na rede.

Jogo movimentado

O segundo tempo começou também com jogo aberto, com ambos os times buscando o campo de ataque. E desta vez, o América logo aproveitou sua chance.

Aos 6, Maidana puxou o contra-ataque e acionou Rodrigo Varanda na direita. Ele cruzou por baixo na área, e Felipe Azevedo surgiu no meio dos defensores do Fluminense para bater de primeira, no cantinho, sem chance para o Fábio, fazendo 1 a 0 no Maracanã.

Não demorou para a equipe comandada por Fernando Diniz responder e acabar com a desvantagem. Aos 12 minutos, após cruzamento de Keno, Maidana não alcançou e John Kennedy surgiu em suas costas para de cabeça empatar o confronto.

A virada Tricolor viria pouco depois, aos 19. Após Ganso dividir com Burgos, a bola sobrou limpa para Cano, que bateu cruzado para estufar as redes de Cavichioli.

O golpe final viria aos 43. Arias roubou bola de Alê, carregou até a entrada da área e bateu no cantinho de Cavichioli para marcar o terceiro do Tricolor e selar o placar final de partida, 3 a 1 para o Fluminense.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado o Fluminense ocupa a 3ª posição na tabela com 34 pontos. O próximo compromisso do tricolor das laranjeiras será na quinta-feira (24), às 21h30, quando recebe o Olimpia pelas quartas de final da Libertadores.

Já o América-MG se encontra na lanterna da competição, com 10 pontos. Os mineiros voltam à campo também na quinta, quando recebem o Fortaleza às 19h, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.