Bruno Lage lamenta empate com São Paulo: "Senti que faltou alguma inspiração dos nossos homens da frente"

Na tarde deste sábado (19) às 16h, no Morumbi, São Paulo e Botafogo empataram no placar de 0 a 0, em partida válida pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Após o termino do jogo, Bruno Lage, treinador do Glorioso, e o jogador Marçal concederam entrevistas aos jornalistas.

Bruno foi questionado sobre a estreia de Diego Costa com a camisa do Botafogo, e o treinador além de elogiar a entrega do novo centroavante da equipe, revelou um acontecimento de bastidores.

"Ele chegou com um espírito muito bom, eu até quero realçar isso, porque as palavras são essas, ele tem dito que está aqui para ajudar e para se marcar e referenciar principalmente a grande temporada do Tiquinho. No primeiro dia eles até almoçaram frente a frente e na altura do café, foi o Diego que foi servir o Tiquinho com o café, por isso achei isso curioso, eu não sei se eles conheciam do passado, mas achei curioso de estarem frente a frente e o Diego, para além das palavras, ter esse momento. Que ele me perdoe por partilhar coisas internas, mas acho que merece ser partilhado. Ele foi servir o cafezinho ao Tiquinho. Espero que no dia da manhã ele também possa servir uma outra vez ao Tiquinho, o Tiquinho ao Diego, mas neste momento ficamos satisfeitos por ele ter aceitado o desafio. Eu também sinto confortável no meio da equipe e o que nós queremos é isto. Destes 20 minutos que ele jogou, vamos começar a aumentar para que ele tenha um rendimento mais sustentado e um volume de jogo maior."

O ex-técnico do Wolverhampton fez uma avaliação do o que herdou quando assumiu o clube depois do trabalho de Luis Castro, que abandonou o cargo ao aceitar uma proposta do Al-Nasr, e Cláudio Caçapa.

"A equipe tinha uma ideia muito clara de jogar com o Luis Castro, entretanto sentimos que houve algumas ligeiras alterações quando esteve o Cláudio Caçapa com o Lucio, que eles fizeram um pouco mais de alguma agressividade em determinados momentos e estamos a sentir que os jogadores também querem ser uma equipe ligeiramente mais impressionante. Foi aprendizado que nós também tivemos, principalmente agora que existem muitas equipas a sair a três jogadores."

Algo que chamou muita atenção da imprensa esportiva na última semana, foi a convocação da Seleção Brasileira, que não teve nenhum atleta do Botafogo chamado. Bruno Lage aproveitou para falar sobre a dificuldade de ser treinador nos tempos atuais, e elogiou o momento da equipe no contexto.

"Ser treinador é muito difícil, eu hoje tive que escolher os 11, tive que fazer cinco alterações durante o jogo, tive que fazer uma convocatória. Mas o que é importante realçar, e até faço minhas as palavras que tivemos ali juntamente com os atletas, é que há um ano e meio atrás, numa convocatória da seleção do Brasil, ninguém ia perguntar dos jogadores do Botafogo. E isso é o que nos deixa realmente muito orgulhosos. Há alguma coisa de bem que os jogadores estão a fazer, e aquilo que me deixa mais satisfeito, independentemente de haver convocados ou não, é que o que se está a falar é da equipe do Botafogo, e eles estão nesse sentimento."

Marçal tranquiliza torcida após sair lesionado da partida

Marçal, lateral-esquerdo do Botafogo, saiu da partida aos 41 minutos do primeiro tempo ao sentir dores na panturrilha esquerda. No entanto, o capitão do time, em um vídeo, fez questão de tranquilizar a torcida alvinegra. "Estou bem, nada grave, não."

Sequência

O Glorioso se prepara para enfrentar o Defensa y Justicia, nesta quarta-feira (23) às 19h, no Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, o Botafogo segue líder disparado, com 48 pontos conquistados, tendo 11 de vantagem para o Palmeiras, vice-líder da competição. Na próxima rodada, o adversário será o Bahia, no Nilton Santos.